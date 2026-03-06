Це головна "фішка" кампанії Орбана: розкрито несподівану мету скандалу з інкасаторами

Угорщина затримала сімох українських інкасаторів, які перевозили великі суми грошей та дорогоцінні метали до України. Угорські правоохоронці звинуватили їх у нібито незаконних операціях та заявили про намір депортувати, зазначає політолог Володимир Фесенко.

За його словами, дії прем’єра Віктора Орбана є продуманою провокацією. Політолог вважає, що угорський лідер використовує цей інцидент, щоб підвищити ставки у власній передвиборчій кампанії та створити образ зовнішнього ворога. Метою є переведення інформаційно-політичного протистояння з Україною у формат міждержавного конфлікту.

"Пояснення, які надає Угорщина, тільки підтверджують наміри Орбана — використати Україну як "винуватця", нібито для фінансування угорської опозиції", — підкреслює Фесенко.

Політолог зазначає, що влада прагне компенсувати слабкі позиції своєї партії на виборах, і головним елементом кампанії є створення негативного образу зовнішнього ворога. Україна в цій історії слугує символічним "противником", а ситуацію намагаються подати як нібито втручання у вибори.

"Орбану потрібні матеріальні докази, які можна подати як фейкове підтвердження нібито українського втручання. Використання інкасаторів між банками — зручний привід для цього", — пояснює Фесенко.

Політолог наголошує, що звинувачення впливають не лише на Україну, а й на угорську опозицію, яку фактично ставлять під удар. Українська сторона разом із європейськими партнерами має вимагати міжнародного розслідування, оскільки це серйозна справа, що може поглибити конфлікт.

"Не можна піддаватися на провокації Орбана, бо він прагне створити привід для відповіді у вигляді арештів угорських громадян чи замороження активів. Це лише посилить його аргументацію про нібито українське втручання", — додає експерт.

