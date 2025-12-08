logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС ЄС готує Україні 210 мільярдів євро: які країни візьмуть на себе головний тягар
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС готує Україні 210 мільярдів євро: які країни візьмуть на себе головний тягар

Єврокомісія пропонує нову фінансову схему, за якою найбільші економіки ЄС мають взяти на себе основні гарантії для екстреного кредиту Україні, спрямованого на підтримку її стійкості у 2026–2027 роках

8 грудня 2025, 12:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейська комісія пропонує створити новий механізм екстреного кредитування для України на суму 210 млрд євро, який має фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Як повідомляє рейтингове видання "Politico", основний тягар гарантій у цій програмі буде покладено на три найбільші економіки ЄС – Німеччину, Францію та Італію.

ЄС готує Україні 210 мільярдів євро: які країни візьмуть на себе головний тягар

Євро. Фото: з відкритих джерел

У документах ЄК зазначено, що гарантії розраховуються на основі валового національного доходу країн-членів. Відтак Німеччина має забезпечити найбільшу частку – близько 51,3 млрд євро. Франція повинна надати 34 млрд євро, а Італія – 25,1 млрд євро. Такий розподіл дозволить сформувати необхідний фінансовий фундамент для запуску програми та отримати політичне схвалення всіх членів Євросоюзу, включаючи Бельгію, яка головує в ЄС.

Передбачається, що всі країни ЄС окремо гарантуватимуть певні обсяги коштів, аби забезпечити стабільність кредиту. Новий фінансовий інструмент має стати ключовою підтримкою для української економіки у 2026–2027 роках, коли тривали бойові дії можуть посилити тиск на державні фінанси.

У Європейській комісії наголошують, що механізм дозволить забезпечити довгострокову макрофінансову стабільність України, а також зберегти темпи інвестицій та відновлення на тлі війни з Росією. Очікується, що рішення про остаточний розподіл гарантій країни-члени ухвалять упродовж найближчих місяців, аби кредитна програма могла стартувати без затримок.

ЄК розглядає цей інструмент як один із наймасштабніших фінансових пакетів підтримки України у межах ЄС, який має закріпити роль Європи як ключового економічного союзника Києва на найближчі роки.

