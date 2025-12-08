Трамп у гніві на Зеленського: що заявив про «мирний план»

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, яким буде наступний крок у мирних переговорах України та Росії, Трамп відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.
Читайте також на порталі "Коментарі" – син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший виступив із різкою критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Американський бізнесмен звинуватив українську владу в корупції, небажанні завершувати війну з Росією і "вигоді" від фінансових потоків, що надходять під час війни.
Дональд Трамп-молодший під час виступу на форумі в Досі заявив, що, відпочиваючи в Монако, він бачив багато суперкарів, а "50% автомобілів" нібито були з українськими номерами. На його думку, це нібито вказує на те, що українські чиновники "наживаються" на війні. На думку сина Трампа, це також вплинуло на рішення України не закінчувати війни проти Росії.