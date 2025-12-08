Трамп у гніві на Зеленського: що заявив про «мирний план»

Президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, яким буде наступний крок у мирних переговорах України та Росії, Трамп відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", – обурився президент США.

Дональд Трамп-молодший під час виступу на форумі в Досі заявив, що, відпочиваючи в Монако, він бачив багато суперкарів, а "50% автомобілів" нібито були з українськими номерами. На його думку, це нібито вказує на те, що українські чиновники "наживаються" на війні. На думку сина Трампа, це також вплинуло на рішення України не закінчувати війни проти Росії.



