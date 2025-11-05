ЄС продовжує підготовку до війни з РФ: 19 листопада буде озвучено важливе рішення

Країни Євросоюзу готуються до швидкого транспортування солдатів, зброї, боєприпасів та евакуації поранених на тлі підготовки до конфлікту з Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "RMF24".

Євросоюз розробляє військовий Шенген. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що Європейська Комісія планує подати 19 листопада документ про військову мобільність ЄС, який охоплює ефективне та масштабне переміщення військової техніки, персоналу та запасів у межах країн ЄС.

Чиновники Європейської комісії підтверджують інформацію про "військовий Шенген", маючи на увазі скасування прикордонного контролю за переміщенням людей. Ідея полягає у створенні зони військової мобільності ЄС із гармонізованими правилами та процедурами, а також мережі наземних коридорів, аеропортів та морських портів.

Все це має на меті забезпечити ефективне транспортування солдатів та військової техніки у разі війни чи серйозної кризи.

Наразі європейські мости, дороги та залізниці непридатні для швидкого переміщення танків, солдатів та військових припасів. Транспортування танків із Заходу на Східний фланг може призвести до застрягання танків у тунелях та складній бюрократії, а мости не витримають проїзду цих транспортних засобів.

Коли йдеться про інфраструктуру, головною метою є усунення транспортних перешкод. Європейська комісія також запропонує посилити захист інфраструктури військової мобільності. Тим часом гармонізація має на меті стандартизувати правила транскордонних перевезень. Наразі військові перевезення часто мають чекати кілька днів на дозвіл на транзит.

Брюссель також хоче забезпечити цифровізацію митної логістики. Європейська комісія також хоче запропонувати "надзвичайну рамкову програму" для термінових військових перевезень. Це також заохочуватиме країни демонструвати солідарність у питанні військових ресурсів, тобто спільно використовувати їх.

Європейська комісія також розглядає можливість створення флоту солідарності подвійного призначення, що складається зі спеціалізованих вагонів та локомотивів, які можна було б використати у різних місцях та у різний час. Таким чином, буде сформовано загальний пул для військових перевезень.

