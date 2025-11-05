Шведский командующий рассказал, что нужно срочно делать НАТО, чтобы не проиграть войну РФ

Союзники по НАТО могут проиграть "следующий решающий конфликт в Европе", если уже сейчас не нарастят темпы развития систем вооружения. Такое мнение во время конференции Defence IQ International Fighter высказал командующий ВВС Швеции Йонас Викман.

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

"Если мы не сможем развиваться более быстрыми темпами, если не сможем внедрять инновации и учиться под давлением, как это делает Украина, мы можем проиграть будущую войну с Россией", — предупредил главнокомандующий.

По его словам, то, что происходит в Украине, является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее всех".

Командующий подчеркнул, что тактика эволюционирует каждую неделю. Почти ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используется так, как было запланировано.

Викман добавил, что для того, чтобы обеспечить "готовность к будущим угрозам", военно-воздушные силы, промышленность и научные круги должны наладить более тесное сотрудничество.

"Я не говорю о партнерстве в мирное время. ... Я говорю о способности к военным операциям", — уточнил командующий.

По его словам, шведские ВВС интегрируют такую модель в рамках внедрения в эксплуатацию платформы раннего воздушного предупреждения и контроля (AEW&C) S 106 GlobalEye производства Saab.

Ключевым элементом оперативного планирования GlobalEye является "разработочная группа", в которую входят представители промышленности, научных кругов и исследовательских учреждений, работающих в подразделении GlobalEye шведских ВВС, добавил Викман.

"Промышленность и научные круги должны быть интегрированы в нашу организацию в условиях войны, размещены в одном месте, наделены полномочиями и подотчетны командиру", — высказался командующий.

