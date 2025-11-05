logo

Главная Новости Мир НАТО Шведский командующий рассказал, что нужно срочно делать НАТО, чтобы не проиграть войну РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Шведский командующий рассказал, что нужно срочно делать НАТО, чтобы не проиграть войну РФ

НАТО должно учиться у Украины и быстро перенимать опыт ведения войны

5 ноября 2025, 10:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Союзники по НАТО могут проиграть "следующий решающий конфликт в Европе", если уже сейчас не нарастят темпы развития систем вооружения. Такое мнение во время конференции Defence IQ International Fighter высказал командующий ВВС Швеции Йонас Викман.

Шведский командующий рассказал, что нужно срочно делать НАТО, чтобы не проиграть войну РФ

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

"Если мы не сможем развиваться более быстрыми темпами, если не сможем внедрять инновации и учиться под давлением, как это делает Украина, мы можем проиграть будущую войну с Россией", — предупредил главнокомандующий.

По его словам, то, что происходит в Украине, является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее всех".

Командующий подчеркнул, что тактика эволюционирует каждую неделю. Почти ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используется так, как было запланировано.

Викман добавил, что для того, чтобы обеспечить "готовность к будущим угрозам", военно-воздушные силы, промышленность и научные круги должны наладить более тесное сотрудничество.

"Я не говорю о партнерстве в мирное время. ... Я говорю о способности к военным операциям", — уточнил командующий.

По его словам, шведские ВВС интегрируют такую модель в рамках внедрения в эксплуатацию платформы раннего воздушного предупреждения и контроля (AEW&C) S 106 GlobalEye производства Saab.

Ключевым элементом оперативного планирования GlobalEye является "разработочная группа", в которую входят представители промышленности, научных кругов и исследовательских учреждений, работающих в подразделении GlobalEye шведских ВВС, добавил Викман.

"Промышленность и научные круги должны быть интегрированы в нашу организацию в условиях войны, размещены в одном месте, наделены полномочиями и подотчетны командиру", — высказался командующий.

Читайте также на портале "Комментарии" — хватит ли Украине на войну в 2026 году: в НАТО раскрыли сумму, которой обещают помочь.




Источник: https://breakingdefense.com/2025/11/nato-must-innovate-like-ukraine-or-risk-losing-a-fight-with-russia-swedish-official/
