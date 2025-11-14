Європейці назвали найбільший виклик для ЄС: до чого тут Україна

Жителі країн ЄС найчастіше називають війну в Україні, коли говорять про виклики, які стоять перед Євросоюзом. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Євробарометра.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що війна в Україні залишається головним викликом, з яким зараз стикається ЄС, на що вказали 47% європейців.

На питання про глобальні виклики для майбутнього ЄС, конфлікти у світі є найбільш згадуваною проблемою (41%), за якою йдуть нелегальна міграція (35%), зміна клімату та екологічні проблеми (31%). На четвертому місці за кількістю згадок – новий ризик того, що ЄС втратить свій голос та вплив у світі (30%).

Переважна більшість європейців вважають, що держави-члени можуть досягти кращих результатів у торгових переговорах та економічних партнерствах, працюючи разом на рівні ЄС, а не діючи самостійно (79%), і що ЄС має диверсифікувати свої торгові відносини з країнами по всьому світу, щоб зміцнити свою економічну незалежність та підтримати бізнес ЄС.

Така ж більшість підтримує дії ЄС, спрямовані на зміцнення економіки всередині країни. 81% респондентів згодні з тим, що ЄС має вжити заходів, щоб допомогти промисловості ЄС стати більш конкурентоспроможною та декарбонізованою, а 82% згодні з тим, що ЄС має вжити заходів для підтримки справедливості між соціальними групами та поколіннями.

Щодо спільних політичних пріоритетів, 34% європейців називають безпеку та оборону серед сфер, якими ЄС має займатися насамперед, за ними йдуть 32% – нелегальна міграція та 27% – війна в Україні.

