logo

BTC/USD

103648

ETH/USD

3527.5

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Получит ли Украина многомиллиардный транш из замороженных активов РФ: заявление фон дер Ляйен
commentss НОВОСТИ Все новости

Получит ли Украина многомиллиардный транш из замороженных активов РФ: заявление фон дер Ляйен

Украина получит 6 млрд евро с доходов замороженных активов РФ

13 ноября 2025, 10:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина может рассчитывать на новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, которая цитирует заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Получит ли Украина многомиллиардный транш из замороженных активов РФ: заявление фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены", — заявила глава Еврокомиссии.

Она также акцентировала, что уже сегодня Евросоюз выделит почти 6 млрд евро из кредита ERA и фонда для Украины.

Урсулы фон дер Ляйен добавила, Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины — экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. Также европейцы помогут украинцам с защитой критически важной инфраструктуры, ведь эта зима определит будущее войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что европейцы принялись в один голос оправдываться за провальное решение ЕС об использовании замороженных активов РФ для обороны Украины, факт заключается в том, что оптимистические прогнозы не оправдались. Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" в сумме 140 млрд евро, который планировалось профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили рассмотрение вопроса до декабря и разрушили надежды украинского правительства получить средства в начале 2026 года. Почему в последний момент европейцы "попали в штангу"? Есть ли надежда, что в декабре ситуация изменится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости