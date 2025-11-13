Получит ли Украина многомиллиардный транш из замороженных активов РФ: заявление фон дер Ляйен

Украина может рассчитывать на новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, которая цитирует заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены", — заявила глава Еврокомиссии.

Она также акцентировала, что уже сегодня Евросоюз выделит почти 6 млрд евро из кредита ERA и фонда для Украины.

Урсулы фон дер Ляйен добавила, Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины — экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. Также европейцы помогут украинцам с защитой критически важной инфраструктуры, ведь эта зима определит будущее войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что европейцы принялись в один голос оправдываться за провальное решение ЕС об использовании замороженных активов РФ для обороны Украины, факт заключается в том, что оптимистические прогнозы не оправдались. Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" в сумме 140 млрд евро, который планировалось профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили рассмотрение вопроса до декабря и разрушили надежды украинского правительства получить средства в начале 2026 года. Почему в последний момент европейцы "попали в штангу"? Есть ли надежда, что в декабре ситуация изменится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



