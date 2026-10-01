Між Москвою і Будапештом назріває страшний скандал: у Кремлі шокували ультиматумом

Росія вирішила вислати співробітників дипломатичних представництв Угорщини у відповідь на рішення Будапешта щодо російських дипломатів. Москва заявила про дзеркальні заходи після того, як угорська сторона оголосила про видворення десяти представників РФ.

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До Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного Угорщини Габора Гергіча. Російське відомство заявило йому протест через дії Будапешта та повідомило про відповідь Москви. Угорські дипломати, які працюють у посольстві в Москві, а також генеральних консульствах у Санкт-Петербурзі та Казані, повинні залишити російську територію протягом 14 днів.

При цьому Москва не повідомила, скільки саме угорських дипломатів має залишити країну. Російська сторона назвала своє рішення відповіддю на дії Будапешта, який раніше оголосив про висилку десяти співробітників російського посольства.

Водночас угорське МЗС заявило, що не планує згортати дипломатичну присутність у Росії. У Будапешті наголосили, що угорські дипломатичні установи продовжать роботу у звичайному режимі.

В угорському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що не прагнуть подальшого загострення ситуації між двома країнами. Водночас там підкреслили, що рішення про висилку російських дипломатів було ухвалене з міркувань національної безпеки, тому Будапешт не має наміру від нього відмовлятися.

Напередодні Угорщина оголосила про видворення десяти російських дипломатів. За версією угорської сторони, вони могли займатися діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом і положеннями Віденської конвенції.

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