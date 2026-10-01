Небезпечні сигнали від ЄС: чому Брюссель гальмує нову фінансову допомогу Україні

Європейський Союз поки що не готовий швидко узгодити новий пакет фінансової допомоги Україні. Додатковий запит Києва виявився для Брюсселя складним рішенням на тлі переговорів про багаторічний бюджет ЄС та наближення важливих національних виборів. Про це повідомляє Le Monde.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

29 вересня у штаб-квартирі Єврокомісії відбулася зустріч за участю представників країн G7, Норвегії, Південної Кореї та Міжнародного валютного фонду. Учасники обговорювали фінансові потреби України, яка просить додаткову підтримку попри вже надані кошти.

"Таке відчуття, що ми поливаємо пустелю", — сказав один із європейських дипломатів, коментуючи масштаб необхідних Україні ресурсів.

Ситуацію ускладнюють переговори щодо наступного багаторічного бюджету ЄС. За даними Le Monde, країни блоку обговорюють фінансовий план на 2028-2034 роки, в якому передбачено близько 100 млрд. євро для України. При цьому Німеччина та її союзники виступають за суттєве скорочення загального обсягу видатків бюджету.

Додатковим фактором стають вибори, заплановані у кількох європейських країнах у 2027 році. Питання подальшого фінансування України може виявитися чутливим для виборців у Франції, Іспанії, Польщі та Італії.

Зокрема, у Франції Марін Ле Пен заявляла про намір припинити фінансову допомогу Україні у разі приходу до влади. Її позиція робить українське питання частиною більшої внутрішньої політичної дискусії в ЄС.

Поки що остаточного рішення у Брюсселі немає. Європейські чиновники заявляють, що спочатку необхідно отримати більш детальну інформацію щодо фінансових потреб України. Обговорення може продовжитись на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або на засіданні Європейської ради у середині жовтня.

Таким чином, питання нової допомоги Києву впирається не лише у обсяг необхідних коштів, а й у бюджетні обмеження та політичний контекст усередині самого Євросоюзу.

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