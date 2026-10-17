Новий кредит Україні на 70 мільярдів євро: у ЄС одразу дві країни проти

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що з початку 2026 року російські війська нібито захопили близько 6500 квадратних кілометрів української території та 310 населених пунктів. Однак дані, зібрані аналітиками Інституту вивчення війни (ISW), суттєво розходяться із твердженнями Кремля.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою ISW, з початку року російська армія захопила близько 100 квадратних кілометрів та 69 населених пунктів. При цьому з 1 вересня, згідно з аналізом інституту, російські війська втратили загалом 122 квадратні кілометри території. Ці оцінки засновані на доступних аналітикам підтвердження змін лінії фронту і не є офіційною статистикою.

Путін та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов озвучили свої заяви 16 жовтня. Російське керівництво стверджувало, що армія просувається у Харківській, Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. Герасимов також заявляв про захоплення понад 1800 квадратних кілометрів та 92 населених пунктів з початку вересня.

ISW не виявив підтверджень цілої низки заявлених успіхів. Зокрема, аналітики спростовують повідомлення про оточення українських сил на півночі Харківської області та захоплення низки населених пунктів Донецької області. За їхньою оцінкою, російські підрозділи також не контролюють Добропілля, незважаючи на заяви російського командування.

Розрізняються та оцінки ситуації на Запорізькому напрямку. За словами Путіна, Україна нібито контролює лише 16,5% території області. Аналітики ISW оцінюють частку території під контролем Сил оборони України на 24,6%.

В інституті вважають, що перебільшені заяви щодо просування російських військ можуть бути частиною інформаційної кампанії Кремля. Її мета – створити враження неминучої поразки України та посилити тиск на Київ та його західних партнерів під час обговорення можливих переговорів.

Таким чином, заяви Москви про масштабні територіальні успіхи вимагають порівняння із незалежними оцінками. Різниця між офіційною риторикою та підтвердженими змінами фронту залишається суттєвою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Макрон дав Україні обіцянку на тлі тертя зі США: що вже готує Європа.



