Макрон дал Украине обещание на фоне трений с США: что уже готовит Европа

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Европейский союз продолжит поддерживать Украину и рассмотрит запрос Киева на дополнительное финансирование. Об этом он заявил журналистам на саммите в Брюсселе 16 октября, сообщает France 24.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По словам французского лидера, финансовая помощь Украине будет обсуждаться с участием стран G7, международных партнеров и самого Евросоюза. "Мы, действительно, рассмотрим вопрос финансирования", — подчеркнул Макрон, не уточнив окончательную сумму возможной поддержки и сроки принятия решения.

Параллельно европейские страны работают над укреплением оборонных возможностей Украины. Макрон отметил особую важность спутниковых снимков и систем раннего предупреждения, которые необходимы Киеву для своевременного выявления угроз и организации обороны.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь Украине укрепить её способность к самообороне с помощью спутниковых снимков и систем раннего предупреждения", — заявил президент Франции.

Акцент на таких технологиях приобретает дополнительное значение на фоне напряженности в отношениях между Европой и США. Украина по-прежнему зависит от американских возможностей в сфере разведки и технологий, используемых на поле боя. Поэтому расширение европейской помощи может стать попыткой снизить уязвимость Киева в случае изменения политики Вашингтона.

При этом заявления Макрона пока не означают, что новый финансовый пакет уже утвержден или что конкретные объемы спутниковой поддержки согласованы. Речь идет о намерении рассмотреть дополнительные меры и продолжить координацию с партнерами.

Для Украины ключевым вопросом остается то, насколько быстро политические обещания превратятся в реальные ресурсы. Финансирование, разведывательные данные и системы предупреждения способны укрепить оборону, однако их эффективность будет зависеть от объемов помощи, сроков поставок и согласованности действий европейских государств.

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