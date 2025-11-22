Орбан обіцяє допомогти Трампу схилити Україну до його «мирного плану»: деталі

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Європейського Союзу підтримати ультимативний мирний план Дональда Трампа для України. Інакше прем'єр погрожує заблокувати всю європейську допомогу для Києва. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, Орбан 22 листопада надіслав провокаційний лист до президента Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн. Видання отримало копію цього документа.

Віктор Орбан вимагає від ЄС погодитись на підтримку всіх умов США, ультимативно викладених Україні у так званому "мирному плані" на 28 пунктів. Цей план передбачає відмову України від своєї території та скорочення її збройних сил, а США отримає 50% прибутку від реконструкції країни.

Європа не брала участі у створенні цього плану, як і Україна. А більшість пунктів уже назвали відкрито неприйнятними.

"Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів... Окрім підтримки президента США, ми повинні негайно розпочати автономні та прямі переговори з Росією", — написав Орбан.

У той же час угорський політик прямо загрожує блокувати всю допомогу європейських партнерів Україні. Він заявив, що Угорщина, мовляв, "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні у будь-якій формі" і "не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС".

Європейські чиновники, коментуючи виданню листа Орбана, дали зрозуміти, що Орбан багато на себе бере, а політика Євросоюзу не зміниться, незважаючи на істеричну реакцію з Будапешта.

"Інші країни (ЄС – ред.) неодноразово чітко заявляли про свою підтримку України, і це однозначно. Європейські лідери, а також партнери поза ЄС, активно співпрацюють та координують свої дії, щоб продовжувати цю підтримку з огляду на останні події", — сказав він.

