Європейські країни збільшують імпорт російських енергоносіїв, що приносить путінському режиму мільярди євро доходу для фінансування військової економіки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Закупівля російського газу. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що з 2022 року Євросоюз зменшив залежність від енергоносіїв РФ приблизно на 90%, але все ще імпортував нафту та газ на суму понад 11 мільярдів євро за перші вісім місяців 2025 року.

Сім із 27 країн-членів ЄС, серед яких п'ять активно підтримують Україну, збільшили обсяги імпорту російських енергоносіїв порівняно з попереднім роком.

Франція, яка постійно говорить про важливість підтримки України, наростила закупівлі на 40% до 2,2 мільярда євро. Також тут варто згадати про Нідерланди. Країна на 72% збільшила обсяги імпорту російських енергоносіїв, до 498 мільйонів євро.

Порти для зрідженого природного газу у Франції, Іспанії та інших країнах є воротами для російських енергоносіїв до Європи, хоча значна частина цього газу перерозподіляється в інші країни блоку, а не споживається на місці.

Франція наростила імпорт російської енергії у 2025 році, переправляючи частину, зокрема до Німеччини, за даними Kpler. Нідерланди зазначають, що не можуть заблокувати контракти з Росією без законодавства ЄС.

ЄС суттєво скоротив імпорт російських енергоносіїв зі 133 млрд євро у 2021 році до 11,4 млрд євро за січень-серпень 2025 року, що на 21% менше, ніж за той же період 2024 року, за даними CREA. Угорщина та Словаччина разом імпортували енергоносіїв на 5 млрд євро та не підтримають санкції проти російського ЗПГ, зберігаючи доступ до трубопровідного газу до 2028 року.

Сім країн, зокрема Франція (40%), Нідерланди (72%), Бельгія (3%), Хорватія (55%), Румунія (57%) та Португалія (167%), збільшили імпорт російських енергоносіїв, хоча підтримують Україну. Бельгія пояснює зростання санкціями ЄС, які заборонили реекспорт ЗПГ, змушуючи розвантажувати газ у її портах. Португалія зазначає, що її імпорт є незначним і зменшиться порівняно з 2024 роком.

З 2022 року ЄС імпортував російських енергоносіїв на 213 млрд. євро, що перевищує 167 млрд. євро допомоги Україні, наданій блоком, за даними Кільського інституту.

