Увидели, что происходит в Украине: к чему готовятся страны Балтии, ожидая нападения РФ
Увидели, что происходит в Украине: к чему готовятся страны Балтии, ожидая нападения РФ

Reuters пишет о том, что страны Балтии планируют массовую эвакуацию на случай нападения России

10 октября 2025, 12:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Эстония, Латвия и Литва готовят планы действий на случай чрезвычайной ситуации – в случае российского нападения или эскалации на границах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Увидели, что происходит в Украине: к чему готовятся страны Балтии, ожидая нападения РФ

Страны Балтии готовятся к нападению РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что три балтийские страны, обеспокоенные ростом военных расходов России с 2022 года, готовятся к возможному перемещению сотен тысяч людей, которые могут бежать от потенциальной агрессии.

Балтийские государства уже неоднократно предупреждали союзников по НАТО о рисках — от российских кибератак и дезинформационных кампаний до недавних нарушений воздушного пространства истребителями и беспилотниками.

Несмотря на заявления Кремля, что он не имеет планов нападать на страны Альянса, страны Балтии в разы увеличили оборонные бюджеты после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам руководителя пожарной службы Литвы, который участвует в планировании гражданской защиты, угрозы могут быть разными.

"Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня-недели", — предположил он.

Другие сценарии, обсуждаемые в местных СМИ и за их пределами – это саботаж коммуникаций или транспортных сообщений, массовый наплыв мигрантов, гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейковые новости, вызывающие массовые бегства.

Во время учений в Вильнюсе на этой неделе отрабатывали эвакуацию ста человек, но, как сообщает Reuters, в реальных планах речь идет о сотнях тысяч эвакуированных. Половина жителей, живущих в пределах 40 км от российской или белорусской границы — примерно 400 тысяч человек — находятся в зоне особого внимания.

В литовском городе Каунасе планируют разместить до 300 тысяч человек в школах, университетах, церквях и спортивных аренах. В Вильнюсе уже определены пункты сбора, маршруты эвакуации, склады с необходимыми запасами и транспортные средства.

В то же время приоритет в случае чрезвычайной ситуации будут предоставлять военной технике, направляющейся в Балтию через Сувалкский коридор — единственную сухопутную связь с Польшей. Эстония планирует переселить около 10% населения (из 1,4 млн), Латвия — до трети граждан.

"Это сигнал для нашего общества, что мы готовы и действуем на опережение", — цитирует издание слова министра нацбезопасности Литвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывшие близкие союзники отвернулись от России: с кем теперь налаживают связь.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/baltic-states-plan-mass-evacuations-case-russian-attack-2025-10-10
