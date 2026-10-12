Танкер із списку санкцій ЄС раптово відпустили зі Швеції: в чому причина

Шведська влада зняла заборону на експлуатацію танкера Sea Owl 1, який раніше затримала берегова охорона біля узбережжя країни. Тепер судно може залишити Швецію та продовжити плавання. Про це повідомляє SVT із посиланням на Шведське агентство з питань транспорту.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Танкер зупинили у березні на південний захід від Треллеборга. Після втручання берегової охорони йому заборонили продовжувати рух. Ситуація ускладнилася тим, що раніше судно вже отримувало дозвіл на вихід із порту, проте згодом з'ясувалося: його перереєстрація під іншим прапором могла бути підробленою.

Для остаточного рішення шведській владі потрібно було перевірити реєстраційні дані безпосередньо біля держави, під прапором якої ходить танкер. В результаті перевірка підтвердила, що реєстрація Sea Owl 1 в Екваторіальній Гвінеї є дійсною.

Керівник відповідного підрозділу Шведського агентства з питань транспорту Пернілла Валлін зазначила, що отримання достовірного підтвердження від держави прапора потребувало часу та значних зусиль. За її словами, тепер відомство має необхідні підстави для скасування заборони на експлуатацію.

При цьому дозвіл на вихід зі Швеції не означає, що судно втратило всі обмеження, пов'язані з його міжнародним статусом. Sea Owl 1 знаходиться у списку санкцій Європейського союзу.

За даними берегової охорони Швеції, останніми роками танкер перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією. Подібні маршрути привертають особливу увагу європейської влади на тлі санкцій проти російського енергетичного сектору.

Тепер судно зможе залишити шведські води, проте його подальша діяльність, як і раніше, залежатиме від міжнародних обмежень і вимог держав, до портів яких вона попрямує.

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