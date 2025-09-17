У ЄС запропонували новий варіант використання російських активів для України: деталі

Європейський Союз розглядає новий механізм використання заморожених активів для підтримки України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Financial Times".

Заморожені активи Росії. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про кошти, які після погашення цінних паперів перетворилися на грошові залишки на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear. Пропонується направити ці гроші на купівлю європейських безвідсоткових облігацій, а потім передавати Україні одержаний капітал траншами.

Зазначається, що із 194 млрд євро російських активів у Euroclear близько 170 млрд євро вже перейшли у статус грошових залишків.

Крім того, точаться дискусії щодо можливості створення окремого інструменту для управління схемою фінансування, що дозволить підключитися до ініціативи країн за межами ЄС.

Дискусії навколо арешту активів російського Центробанку тривали з того часу, як близько 260 млрд євро було заморожено в різних юрисдикціях після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, проте юридичні та фінансові ризики конфіскації завжди були переважними.

Європейська комісія розглядає питання про те, як отримати велику вигоду приблизно з 191 млрд євро в активах російського центрального банку, що застрягли в Euroclear через західні санкції.

Euroclear реінвестує кошти, одержувані від погашення російських активів, як-от купонні платежі і погашення, переважно через центральні банки. G7 використовує прибуток для забезпечення кредиту Києву у розмірі 50 млрд. доларів.

Минулого року Euroclear виплатила Україні 4 млрд. євро, а цього року виплатила 1,8 млрд. євро.

Прибуток від активів знижується на тлі зниження Європейським центральним банком процентної ставки. Це спонукало Єврокомісію запропонувати перерозподілити кошти на ризикованіші класи активів, які можуть генерувати більш високу прибутковість, але також несуть у собі більший ризик втрат.

