Болезненный вопрос для Кремля: какое решение Берлина приветствует Киев

Европа усиливает давление на Россию и ищет способы компенсации ущерба Украине. Германия смягчила осторожную позицию и выступает за использование замороженных средств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Германия. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, в Европе становится все больше сторонников расширения использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Такой шаг стал возможен после нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения позиции Германии.

Европейские правительства и их союзники из группы G7 рассматривают возможности дальнейшего использования замороженных активов для увеличения доходов на поддержку обороны Киева против российской агрессии. Большинство из примерно 300 млрд долларов замороженных российских активов находится в Европе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что ЕС должен найти новые способы заставить Россию платить за войну.

"Нам необходимо срочно работать над новым решением для финансирования усилий Украины на основе замороженных российских активов", — сказала она в ходе своего выступления о состоянии ЕС. "С денежными средствами, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине заем на репарации".

Журналисты обращают внимание, что Германия, долгое время занимала осторожную позицию в вопросах защиты финансового центра Европы и соблюдения иммунитета государств. Теперь же Берлин стал активным сторонником максимального использования этих средств.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, отмечают, что сдвиг Берлина связан с опасением, что в случае ослабления поддержки США под руководством Трампа бремя помощи Украине ляжет на крупнейшую экономику Европы, что может усилить влияние крайне правых сил в Германии.

Предполагается, что инициатива не приведет к прямой конфискации, к которой продолжают призывать США и некоторые восточноевропейские страны. ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы Центрального банка России после начала вторжения и договорились направлять проценты по ним в пользу Украины.

