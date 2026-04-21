Надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила, що повідомлення про можливу підготовку Росією гібридної операції проти Естонії із використанням так званої "Нарвської народної республіки" є елементом тривалої інформаційної кампанії Кремля. За її словами, подібні наративи систематично поширюються роками з метою створення напруги всередині естонського суспільства та формування уявлення про внутрішні конфлікти.

Дипломатка наголосила, що такі заяви не відображають реальної ситуації. Нарва є повноцінним естонським містом, яке функціонує в правовому та політичному полі Європейського Союзу та НАТО. Попри географічну близькість до російського кордону, це не змінює її статусу. Вона підкреслила, що питання безпеки Нарви фактично є частиною ширшого контексту безпеки всього Альянсу та ЄС.

Кольк зазначила, що в місті справді проживає значна кількість російськомовних мешканців, однак вони не становлять більшості та є частиною багатонаціональної структури населення, сформованої історично. Подібні мовні спільноти існують і в інших країнах Східної Європи, які пережили радянський період.

Вона також нагадала, що після відновлення незалежності Естонії у 1991 році частина мешканців залишилася без громадянства, отримавши статус постійних резидентів ЄС. При цьому, за її словами, соціальна та інфраструктурна ситуація в Нарві поступово змінюється: зростає частка естонськомовного населення, відкриваються освітні та культурні установи, зокрема підрозділи Тартуського університету та Академії внутрішньої безпеки.

На думку посла, ці процеси свідчать про поступову інтеграцію міста в загальнонаціональний простір і природну зміну мовного середовища.

Портал "Коментарі" вже писав, що, за даними Reuters, Російська Федерація планує з 1 травня зупинити транспортування казахстанської нафти до Німеччини через нафтопровід "Дружба". Йдеться про постачання, яке здійснюється північним маршрутом трубопровідної системи через територію Польщі.