logo_ukra

BTC/USD

76867

ETH/USD

2134.14

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС У Фіцо готують остаточний удар по гаманцю Кремля: це рішення остаточно принизить Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

У Фіцо готують остаточний удар по гаманцю Кремля: це рішення остаточно принизить Путіна

Європейський Союз ухвалив план, згідно з яким до 1 листопада 2027 року має бути повністю припинено імпорт російського газу

19 травня 2026, 09:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Уряд Словаччини планує перейти до довгострокового енергетичного партнерства з Азербайджаном, розглядаючи можливість підписання контракту на постачання природного газу щонайменше на десять років. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр країни Томаш Тараба в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

У Фіцо готують остаточний удар по гаманцю Кремля: це рішення остаточно принизить Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Братислава робить ставку на диверсифікацію джерел енергопостачання, поступово зменшуючи залежність від традиційних маршрутів і постачальників. Тараба наголосив, що Азербайджан розглядається як стабільний і надійний партнер у сфері енергетики.

"Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для нас дуже надійним партнером", — зазначив він. 

Водночас сторони ще узгоджують технічні деталі майбутньої угоди. Зокрема, тривають обговорення щодо маршрутів транспортування газу до Центральної Європи, можливостей використання існуючих трубопровідних систем та обсягів постачання.

Раніше керівник словацького енергетичного оператора Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Мартін Хуска повідомляв, що країна активно шукає альтернативних постачальників у зв’язку з рішенням ЄС про поступову відмову від російських енергоносіїв, ухваленим після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Він також підтвердив, що ведуться переговори з азербайджанською державною компанією SOCAR щодо можливих довгострокових контрактів. У 2024 році Азербайджан уже розпочав пілотні поставки газу до Словаччини, що стало першим кроком до ширшої співпраці.

Нині Словаччина залишається серед небагатьох країн Європейського Союзу, які продовжують імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафта надходить трубопроводом "Дружба", а газ — через систему "Турецький потік", що оминає територію України.

Портал "Коментарі" вже писав, що колова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив думку, що спроби Росії залучити Білорусь до війни проти України мають характер політичного тиску та шантажу. На його переконання, після часткового послаблення санкцій США щодо Мінська ситуація в регіоні стала складнішою, однак це не змінює базових обмежень для військового використання білоруської території.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини