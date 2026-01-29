logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС У Литві шокували рішенням щодо соратника Навального, який підтримав режим Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

У Литві шокували рішенням щодо соратника Навального, який підтримав режим Путіна

Вільнюс не виявив доказів підтримки кремлівського режиму з боку так званого опозиціонера

29 січня 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Литовська влада ухвалила рішення не змінювати міграційний статус російського опозиційного діяча Леоніда Волкова, незважаючи на резонанс, викликаний його різкими заявами на адресу українських чиновників і командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна. Про це пише литовське видання Delfi.

У Литві шокували рішенням щодо соратника Навального, який підтримав режим Путіна

Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович повідомив, що Департамент державної безпеки країни провів детальну перевірку діяльності Волкова. Під час аналізу розглядалися не лише його публічні та приватні висловлювання, які викликали суспільне обурення, а й офіційна позиція України щодо цієї ситуації.

За словами міністра, результати перевірки не дали підстав стверджувати, що Волков має зв’язки з кремлівським режимом або підтримує агресивну політику Росії проти України. Відтак, литовські органи не вбачають причин для анулювання його тимчасового дозволу на проживання, і він може надалі легально перебувати на території країни. 

Очільниця Міграційного департаменту Литви Індре Гаспере також підтвердила, що правовий статус Волкова залишається без змін. За її словами, слідство не виявило ознак того, що він становить загрозу для національної безпеки Литви. 

Скандал навколо Волкова спалахнув після появи в мережі його особистого листування з особою, пов’язаною з "Російським добровольчим корпусом", який діє у структурі Головного управління розвідки України. У цих повідомленнях Волков дозволяв собі зневажливі висловлювання щодо командира підрозділу Дениса Капустіна. Особливий резонанс викликала його реакція на інсценування загибелі Капустіна наприкінці грудня, коли опозиціонер фактично схвально відреагував на цю новину, використовуючи формулювання, що співзвучні з кремлівською риторикою.

Як вже писали "Коментарі", український журналіст, блогер і військовий оглядач Денис Казанський прокоментував можливе так зване “енергетичне перемир’я”. Він вважає, що це не сигнал доброї волі з боку РФ, а вимушена пауза через брак ракетних боєприпасів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини