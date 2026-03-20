У Орбана вирішили остаточно добити Україну: Києву озвучено нову серйозну претензію

В Угорщині висунули нові звинувачення на адресу України, заявивши про нібито атаку на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік". Міністр закордонних справ Петер Сійярто стверджує, що об’єкт зазнав ударів безпілотників, кількість яких, за його словами, сягнула понад двох десятків. У Будапешті такі дії розцінюють як спробу створити масштабну енергетичну блокаду країни.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Про позицію угорської сторони повідомив речник уряду Золтан Ковач у соцмережі Х. За словами Сійярто, ці події є неприйнятними, і він вважає, що ситуація перейшла допустимі межі. Особливу увагу угорський міністр звернув на значення інфраструктури "Турецького потоку", яка відіграє важливу роль у забезпеченні країни природним газом.

У Будапешті також заявляють про ризики для енергетичної стабільності, пов’язуючи їх із можливими перебоями постачання. Угорська сторона наголошує, що такі дії можуть серйозно вплинути на безпеку енергоресурсів, які надходять до країни. Водночас там знову підкреслили, що Угорщина залишається одним із ключових постачальників електроенергії та газу для України.

Глава МЗС закликав припинити будь-які атаки на критичну інфраструктуру, підкресливши, що подібні інциденти створюють загрозу не лише для Угорщини, а й для регіональної енергетичної стабільності загалом.

На тлі цих заяв триває напруження у відносинах між країнами. Прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжує блокувати рішення Європейського Союзу щодо надання Україні фінансової допомоги. Попри спроби переконати його змінити позицію, компромісу досягти поки не вдалося.

