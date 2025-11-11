logo_ukra

BTC/USD

104955

ETH/USD

3555.92

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Вибори в Угорщині: щоб уникнути поразки у Орбана, тепер тільки одна надія
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибори в Угорщині: щоб уникнути поразки у Орбана, тепер тільки одна надія

Politico пише про те, що Орбан розраховує, що Трамп допоможе йому уникнути поразки на виборах

11 листопада 2025, 12:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається на підтримку президента США Дональда Трампа напередодні парламентських виборів у своїй країні. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Вибори в Угорщині: щоб уникнути поразки у Орбана, тепер тільки одна надія

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що після візиту до Вашингтона Орбан заявив, що Сполучені Штати нададуть Угорщині так званий "фінансовий щит", який допоможе Будапешту впоратися з тиском з боку Європейського Союзу.

"Орбан натякнув на можливу загрозу заморожування фінансування з боку Брюсселя, пов'язану із порушенням принципів верховенства права в Угорщині", — йдеться у публікації.

Угорські медіа пишуть, що Трамп та Орбан могли домовитися про валютний своп між центральними банками двох країн, що, за інформацією Politico, може стати частиною "пакету заходів щодо фінансового порятунку Будапешта".

ЗМІ зазначає, незважаючи на заяви Віктора Орбана про фінансовий щит від США, поки що немає підтверджень існування будь-яких офіційних домовленостей між Вашингтоном і Будапештом.

Зазначається, що Національний банк Угорщини не має угод про валютні свопи з Федеральною резервною системою США, а також не має жодного формального механізму підтримки (backstop) — тобто угоди, яка б дозволяла отримати фінансову допомогу у разі кризових ситуацій.

Натомість Угорщина має своп-угоду з Європейським центральним банком щодо євро і може звернутися за підтримкою до Міжнародного валютного фонду, якщо ЄЦБ не зможе або не захоче допомогти.

У Politico також звернули увагу, що представники Білого дому та Міністерства фінансів США поки що не прокоментували повідомлення про можливі фінансові домовленості між Вашингтоном та Будапештом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Орбан натякнув, що торгівля з РФ продовжуватиметься: про що він домовився з Трампом.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/hungary-viktor-orban-donald-trump-argentina-elections-eu-money-finances/
Теги:

Новини

Всі новини