Вибори в Угорщині: щоб уникнути поразки у Орбана, тепер тільки одна надія

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається на підтримку президента США Дональда Трампа напередодні парламентських виборів у своїй країні. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що після візиту до Вашингтона Орбан заявив, що Сполучені Штати нададуть Угорщині так званий "фінансовий щит", який допоможе Будапешту впоратися з тиском з боку Європейського Союзу.

"Орбан натякнув на можливу загрозу заморожування фінансування з боку Брюсселя, пов'язану із порушенням принципів верховенства права в Угорщині", — йдеться у публікації.

Угорські медіа пишуть, що Трамп та Орбан могли домовитися про валютний своп між центральними банками двох країн, що, за інформацією Politico, може стати частиною "пакету заходів щодо фінансового порятунку Будапешта".

ЗМІ зазначає, незважаючи на заяви Віктора Орбана про фінансовий щит від США, поки що немає підтверджень існування будь-яких офіційних домовленостей між Вашингтоном і Будапештом.

Зазначається, що Національний банк Угорщини не має угод про валютні свопи з Федеральною резервною системою США, а також не має жодного формального механізму підтримки (backstop) — тобто угоди, яка б дозволяла отримати фінансову допомогу у разі кризових ситуацій.

Натомість Угорщина має своп-угоду з Європейським центральним банком щодо євро і може звернутися за підтримкою до Міжнародного валютного фонду, якщо ЄЦБ не зможе або не захоче допомогти.

У Politico також звернули увагу, що представники Білого дому та Міністерства фінансів США поки що не прокоментували повідомлення про можливі фінансові домовленості між Вашингтоном та Будапештом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Орбан натякнув, що торгівля з РФ продовжуватиметься: про що він домовився з Трампом.



