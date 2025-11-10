Орбан намекнул, что торговля с РФ будет продолжаться: о чем он договорился с Трампом

Премьер Венгрии Виктор Орбан уверяет, что достигнул согласия с президентом США Дональдом Трампом о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом венгерский премьер сообщил у себя в Facebook.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, ранее Виктор Орбан заявил, что США и Венгрия "завершили самые важные переговоры года".

"Мы договорились с президентом Трампом о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти. Пока он будет президентом, а я – премьер-министром, санкций не будет", – заявил венгерский премьер.

Орбан сказал, что для Венгрии "ставки не могли быть выше".

По его словам, вступление в силу санкций США в отношении российских источников энергии привело бы к двух-трехкратному увеличению расходов на коммунальные услуги и „тысячепроцентному" повышению цен на бензин в Венгрии до Рождества. Настоящая катастрофа.

Премьер Венгрии подчеркнул, что стране "удалось предотвратить эту опасность".

"Поэтому венгерские семьи смогут провести Рождество так, как они того хотели", – добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в пятницу, 7 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После переговоров Орбан заявил, что Вашингтон якобы предоставил Венгрии бессрочное освобождение от санкций по импорту российской нефти и газа. Впрочем, в Белом доме уточнили, что увольнение действительно только на один год, сообщает CNN.

Во время визита Трамп выразил понимание энергетической уязвимости Венгрии и подчеркнул, что Будапешту трудно отказаться от российских энергоресурсов из-за отсутствия морских портов.



