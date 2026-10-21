Третя світова війна уже на порозі: експерт вразив сценарієм

Світ готується до нової війни. У Європі проводять вишкіл, готують умови до мобілізації населення, політики передбачають масштабний конфлікт. Зазначають, що скоро може розпочатися третя світова війна. Однак не всі поділяють таку думку.

Війна. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що третьої світової війни не буде, адже починати її нікому.

"От всі носяться зараз цією війною, з третьою світовою, для того, щоб посилити вплив на світову громадськість, світову економіку, на світову громадську думку... Хто її почне? Он Велику Токмачку росіяни взяти не можуть. Скільки років уже, а в них нічого не виходить", — зазначив Світан.

Експерт наголосив, що ніякої світової війни не буде, адже вона нікому не вигідна. А тим, на його думку, хто міг би її почати, не вистачить сміливості. Вони розуміють, що в цій війні згорять, підкреслив експерт.

"Їм там точно в ній не вижити. Тому навряд чи буде якась війна, третя світова чи ще щось", — підсумував Світан.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що війна може ще тривати і тиждень, і місяць, і два роки, однак вона вже йде до завершення. Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон.

За його словами, Путину теж уже незручна війна. Інша була б справа, якби він захоплював місто за містом, пояснив Гордон. А так — на фронті він відступає, економіка горить, і буде тільки гірше, якщо він буде воювати ще рік. Єдиний плюс для Путіна те, що поки він воює, то він при владі. Однак журналіст переконаний, якщо Путіну дадуть можливість врятуватися і достойно пояснити це росіянам та вийти з війни, він буде радий.