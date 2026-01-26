Ультиматум Трампу від Лондона: перед ким довелося перепросити президента США

Президент США Дональд Трамп викликав хвилю обурення у Великій Британії заявою, що нібито британські війська залишалися "за лінією фронту" в Афганістані. Як повідомляє The Washington Post, глава Білого дому фактично вибачився за свій колишній вислів. Він змінив свою позицію на вихідних та похвалив британських солдатів, які воювали там під керівництвом США.

За даними британської газети, Трамп зробив нову заяву після стриманого втручання короля Карла III, чий син принц Гаррі служив на передовій пілотом вертольота та втратив друзів у боях.

Видання навело дані, що за загальною кількістю загиблих солдатів в Афганістані Великобританія посідала друге місце після США.

"Це занадто міцний зв'язок, щоб його можна було розірвати. Британські військові з їхнім величезним серцем і душею не мають собі рівних (крім США!). Ми любимо вас усіх і завжди любитимемо!", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Автори матеріалу додають, що в інтерв'ю Fox Business Network глава Білого дому до цього продемонстрував зневажливе ставлення до союзників НАТО в Афганістані.

"Вони скажуть, що відправили війська до Афганістану, чи те, чи інше, і вони це зробили, але вони трималися трохи осторонь, трохи далі від лінії фронту", – зазначив президент США.

Видання зазначило, що похвала Трампа пролунала після кількох днів критики та обурення з боку прем'єр-міністра Кіра Стармера та інших політичних лідерів, а також сімей солдатів, які загинули у бою.

Принц Гаррі, який двічі служив в Афганістані і продовжує активно допомагати пораненим ветеранам через Invictus Games, виступив із різкою заявою, нагадавши аудиторії, що положення про колективну оборону було застосовано лише один раз.

"Я служив там. Я знайшов там друзів на все життя. І я втратив там друзів", – зазначив принц Гаррі.

