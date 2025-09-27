Знову наліт дронів на Скандинавію: деталі

У Швеції новопомітили два невідомі дрони з миготливими вогнями. Поліція відкрила провадження. Про це повідомляє SVT.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Проліт підозрілих безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни.

Місцеві жителі островів Стуркйо та Тюркйо повідомили про польоти підозрілих апаратів. Правоохоронці, прибувши на місце, також змогли зафіксувати один із них.

За інформацією чергового слідчого Маттіаса Лундгрена, йшлося про великий дрон, схожий на ті, що раніше помічали над Данією та Сконе. За його даними, апарати світилися зеленими та червоними вогнями.

Оперативний центр підтвердив, що йдеться як мінімум про дві дрони. Поліція вже розпочала провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об'єктів.

Незважаючи на численні свідчення очевидців, жодного безпілотника поки що не вдалося вилучити. Так само немає і підозрюваних у цій справі.

Слідчі не виключають, що ці події можуть бути пов'язані з недавніми інцидентами в Данії та Норвегії, де дрони бачили над аеропортом Каструп.

У командуванні Повітряних сил F17 та у Військово-морських силах зазначили, що офіційних повідомлень про інцидент вони не отримували.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому невідомі дрони з'явилися над Скандинавією: які сигнали надсилають Європі. Експерти детально проаналізували ситуацію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Інституті вивчення війни назвали справжню мету польотів російських дронів у Європі.



