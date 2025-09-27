В США назвали настоящую цель полетов российских дронов в Европе

Российская Федерация проверяет противовоздушную оборону НАТО и собирает информацию, чтобы позже использовать ее в потенциальной войне с Альянсом. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что европейские государства борются с неидентифицированной, вероятно российской, деятельностью дронов в приграничных районах и вблизи инфраструктуры.

Так, 25 сентября Командование воздушных сил НАТО подняло в воздух два венгерских истребителя Gripen для перехвата российских истребителей Су-30, Су-35 и МиГ-31, которые летели вплотную к воздушному пространству Латвии без вхождения в него.

Кроме того, в ночь с 25 на 26 сентября в Германии были замечены несколько неизвестных беспилотников, летавших возле немецко-датской границы в северной федеральной земле Шлезвиг-Гольштайн. Министр внутренних дел земли Сабине Зюттерлин-Ваак заявила, что местные власти расследуют инцидент, поскольку происхождение беспилотников остается невыясненным.

25 сентября агентство AFP со ссылкой на делегацию французского военного ведомства сообщило, что неизвестные беспилотники пролетели над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна (Франция). Пока что причастность иностранных государств не установлена.

В тот же день национальная полиция Дании сообщила, что власти пришлось на некоторое время закрыть аэропорт Ольборга на северной окраине датского острова Ютландия из-за активности неизвестных беспилотников. Аэропорт также используют датские военные.

Генеральный директор Службы безопасности и разведки Дании Финн Борх Андерсен 25 сентября заявил, что ведомство пока не установило, кто запустил дроны. Впрочем, он отметил, что эти инциденты напоминают модель гибридной войны, которая наблюдается в других частях Европы, и добавил, что Дания оценивает высокий риск российского саботажа.

Власти Швеции подтвердили несколько случаев появления дронов 25 сентября вблизи военно-морской базы в городе Карлскруна.

В Институте изучения войны отметили, что европейские чиновники не обвиняли непосредственно Россию в нарушении европейского воздушного пространства.

В то же время, по мнению экспертов, недавний рост враждебной активности дронов на фоне продолжения Россией воздушных вторжений и демонстрации силы против стран НАТО, дает основания считать Москву причастной к инцидентам с неизвестными дронами.

"ISW продолжает оценивать, что Россия проводит кампанию с целью проверки противовоздушной обороны НАТО и политической воли в рамках более широких усилий по сбору оперативной информации, которую позже может применить в потенциальном будущем конфликте против Альянса", — говорится в отчете.

