Франція готова співпрацювати з Україною для виробництва нових озброєнь: у Міноборони повідомили деталі

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся із аташе Франції з питань озброєння полковником Фредеріком Балем та головою Представництва групи французьких підприємств оборонної і безпекової галузей наземного та аероназемного сектору (GICAT) в Україні Тома Моро.

Зустріч Сергія Боєва з представниками Франції. Фото: з відкритих джерел

Йшлося про розвиток спільних оборонно-промислових проєктів, повідомили у пресслужбі українського Міноборони.

"Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони", – зазначив Боєв.

Сторони також обговорили можливості фінансування спільних проєктів, у тому числі із залученням європейських механізмів.

Окрім того, українська та французька сторони говорили про співпрацю між підприємствами оборонної промисловості двох країн. Це, зокрема, стосується виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них. А також ремонту техніки, тестування інноваційних рішень, постачання компонентів. Йшлося і про розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

"Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні", — зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у стратегічному національному огляді для Франції до 2030 року йдеться про необхідність для країни готуватися до ризику "великої війни у серці Європи" з розумінням того, що США більше не будуть активно залучені до європейської безпеки.

У документі ключовим джерелом загрози називають Росія. При цьому аналітики зазначають, що до кінця десятиліття Москва може значно збільшити виробництво озброєнь, що підвищить ймовірність агресії у Європі.