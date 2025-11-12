Франция готова сотрудничать с Украиной для производства новых вооружений: в Минобороны сообщили детали

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев встретился с атташе Франции по вооружению полковником Фредериком Балем и главой Представительства группы французских предприятий оборонной и безопасностной отраслей наземного и аэроназемного сектора (GICAT) в Украине Тома Моро.

Встреча Сергея Боева с представителями Франции. Фото: из открытых источников

Речь шла о развитии совместных оборонно-промышленных проектов, сообщили в пресс-службе украинского Минобороны.

"Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами по обеспечению наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны", – отметил Боев.

Стороны также обсудили возможность финансирования совместных проектов, в том числе с привлечением европейских механизмов.

Кроме того, украинская и французская стороны говорили о сотрудничестве между предприятиями оборонной промышленности двух стран. Это, в частности, касается производства систем ПВО и ПРО, ракет к ним. А также ремонта техники, тестирования инновационных решений, поставки компонентов. Речь шла о разработке новых образцов вооружения с учетом опыта современной войны.

"Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине", — отметили в Минобороны.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что в стратегическом национальном обзоре для Франции до 2030 года говорится о необходимости для страны готовиться к риску "великой войны в сердце Европы" с пониманием того, что США больше не будут активно вовлечены в европейскую безопасность.

В документе ключевым источником угрозы называют Россия. При этом аналитики отмечают, что к концу десятилетия Москва может значительно увеличить производство вооружений, что увеличит вероятность агрессии в Европе.