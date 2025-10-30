Франція теж включається до ядерних перегонів: якою оновленою ядерною ракетою похвалився Париж

Міністерство збройних сил Франції офіційно повідомило про введення в експлуатацію нової міжконтинентальної балістичної ракети M51.3 для атомних підводних човнів типу Le Triomphant.

Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування M51.3. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні міністерства йдеться, що M51.3 стала третьою модернізацією ракет сімейства M51 – основи морського ядерного щита Франції. Вона отримала покращені характеристики: збільшену дальність, вищу точність та підвищену здатність долати системи протиракетної оборони. Ракета оснащена новою океанічною бойовою частиною TNO-2, розробленою у рамках програми Комісії з атомної енергії (CEA).

Випробування ракет M51 продовжуються з 2006 року. Перший пуск версії M51.3 відбувся 18 листопада 2023 з наземного стенду, а всі наступні тести в 2020-2023 визнані успішними.

У вересні 2025 року агентство закупівель DGA підписало контракт із компанією ArianeGroup на розробку наступної модифікації — M51.4, яка має ще більше підвищити дальність, точність та живучість ракети при подоланні ПРО.

"Вступ M51.3 і TNO-2 завершує багаторічні програми модернізації французьких морських стратегічних сил і закладає основу для подальших оновлень з M51.4 найближчими роками", — наголосили у французькому Міноборони.

Варто зазначити, що M51 – це триступінчаста твердопаливна ракета підводного базування, яка замінила модель M45 у 2010 році. Вона запускається із шахт підводних човнів, має інерційно-астрономічну систему наведення та оснащена засобами подолання протиракетної оборони.

Наголошується, що французький флот містить 48 балістичних ракет для трьох оперативних підводних човнів, дотримуючись доктрини "стримування необхідного мінімуму". Перехід на M51.3 та наступну M51.4 забезпечить актуальність морського компоненту французького ядерного стримування протягом 2030-х років.

