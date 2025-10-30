Трамп объяснил внезапный приказ начать испытания ядерного оружия

Рубрики
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В ходе общения с представителями СМИ у Трампа поинтересовались, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.
В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США — нет.
На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент попросил не торопить события и ждать, ведь обо всем будет объявлено публично. У США есть испытательные полигоны.
Стоит отметить, ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поручил Пентагону "немедленно начать испытания ядерного оружия Штатов".
В посте Дональд Трамп отметил, что "Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна", и что страна достигла этого, "включая полное обновление и модернизацию существующего оружия", во время его первого срока президентства.
