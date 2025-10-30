logo

Трамп объяснил внезапный приказ начать испытания ядерного оружия

Дональд Трамп заявил, что США не могут просто наблюдать со стороны, как ряд стран проводят испытания ядерного оружия

30 октября 2025, 08:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.

Трамп объяснил внезапный приказ начать испытания ядерного оружия

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе общения с представителями СМИ у Трампа поинтересовались, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США — нет.

"Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит", — сказал Дональд Трамп.

На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент попросил не торопить события и ждать, ведь обо всем будет объявлено публично. У США есть испытательные полигоны.

Стоит отметить, ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поручил Пентагону "немедленно начать испытания ядерного оружия Штатов". Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер.

В посте Дональд Трамп отметил, что "Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна", и что страна достигла этого, "включая полное обновление и модернизацию существующего оружия", во время его первого срока президентства. 

"Россия занимает второе место, а Китай – отдаленно третье, но уже через 5 лет он выйдет на первое место. Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", – отметил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — неправильный сигнал России: из-за какого решения Трампа возмущены конгрессмены США.




