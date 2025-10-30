Трамп объяснил внезапный приказ начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе общения с представителями СМИ у Трампа поинтересовались, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США — нет.

"Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит", — сказал Дональд Трамп.

На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент попросил не торопить события и ждать, ведь обо всем будет объявлено публично. У США есть испытательные полигоны.

Стоит отметить, ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поручил Пентагону "немедленно начать испытания ядерного оружия Штатов". Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер.

В посте Дональд Трамп отметил, что "Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна", и что страна достигла этого, "включая полное обновление и модернизацию существующего оружия", во время его первого срока президентства.

"Россия занимает второе место, а Китай – отдаленно третье, но уже через 5 лет он выйдет на первое место. Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", – отметил глава Белого дома.

