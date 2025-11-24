logo_ukra

Під розмови про мир йде підготовка до війни: яке рішення готується прийняти Париж

Le Figaro пише про те, що Франція планує запровадити добровільну військову службу

24 листопада 2025, 11:15
У Франції на тлі загрози з боку армії Росії можуть незабаром запровадити добровільну військову службу. Про відповідне рішення планує повідомити президент Еммануель Макрон. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Le Figarо".

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що президент Франції може оголосити про це вже 27 листопада.

"Франція має залишатися сильною країною з потужною армією", — заявив Макрон у кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.

За даними Le Figaro, рішення про повернення добровільної служби перебуває в опрацюванні вже кілька місяців. Президент Франції згадував її ще 13 липня, виступаючи перед високопоставленими офіцерами.

"Зіткнувшись з тим, що Європа наражається на постійну загрозу з боку Росії, нам потрібна нація, здатна вистояти і бути мобілізованою", — зазначав Макрон.

Джерела видання повідомили, що різні сценарії плану передбачають залучення від 10 до 50 тисяч людей на рік. За даними низки французьких ЗМІ, добровільна служба триватиме 10 місяців і передбачає оплату – кількасот євро на місяць.

Раніше про реформу військової служби домовилася влада Німеччини. Планується, що всі 18-річні громадяни країни отримуватимуть анкету для визначення мотивації та придатності до служби. Усі молоді люди, які народилися після 1 січня 2008 року, будуть зобов'язані пройти медогляд.

Служба в армії залишиться добровільною. Але якщо потрібної кількості бажаючих служити не досягнуто, в країні можуть запровадити так званий "військовий обов'язок за потребою", де кандидатів визначить жереб. Голосування щодо цього питання заплановане на грудень.

Читайте також на порталі "Коментарі" – рано зраділи: що не так із виготовленням Францією для України 100 винищувачів Rafale.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
