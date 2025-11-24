Під розмови про мир йде підготовка до війни: яке рішення готується прийняти Париж

Рубрики
У Франції на тлі загрози з боку армії Росії можуть незабаром запровадити добровільну військову службу. Про відповідне рішення планує повідомити президент Еммануель Макрон. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Le Figarо".
Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
Видання зазначає, що президент Франції може оголосити про це вже 27 листопада.
За даними Le Figaro, рішення про повернення добровільної служби перебуває в опрацюванні вже кілька місяців. Президент Франції згадував її ще 13 липня, виступаючи перед високопоставленими офіцерами.
Джерела видання повідомили, що різні сценарії плану передбачають залучення від 10 до 50 тисяч людей на рік. За даними низки французьких ЗМІ, добровільна служба триватиме 10 місяців і передбачає оплату – кількасот євро на місяць.
Раніше про реформу військової служби домовилася влада Німеччини. Планується, що всі 18-річні громадяни країни отримуватимуть анкету для визначення мотивації та придатності до служби. Усі молоді люди, які народилися після 1 січня 2008 року, будуть зобов'язані пройти медогляд.
Служба в армії залишиться добровільною. Але якщо потрібної кількості бажаючих служити не досягнуто, в країні можуть запровадити так званий "військовий обов'язок за потребою", де кандидатів визначить жереб. Голосування щодо цього питання заплановане на грудень.
