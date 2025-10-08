logo_ukra

BTC/USD

121868

ETH/USD

4460.85

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Чому Європа не зупинила війну в Україні: Меркель шокувала новою заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому Європа не зупинила війну в Україні: Меркель шокувала новою заявою

Ангела Меркель зазначила, що Європа так і не змогла продемонструвати єдність ні тоді 2021-го, ні зараз

8 жовтня 2025, 07:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейці знову повертаються до питання, чи могли їхня роз'єднаність стати однією з причин початку війни в Україні. Колишній канцлер Німеччини нагадала про невдалі спроби переконати Кремль піти на поступки ще 2021 року – і визнала, що єдиний голос ЄС тоді так і не пролунав. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Telegraph.

Чому Європа не зупинила війну в Україні: Меркель шокувала новою заявою

Ангела Меркель. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, що влітку 2021 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном вони намагалися створити новий формат переговорів із Кремлем від імені всього Європейського союзу. За її словами, ідея полягала у тому, щоб Європа говорила з Росією єдиним голосом, проте ініціатива провалилася.

Проти виступили країни Балтії та Польща, які побоювалися, що такі переговори лише посилять позиції Москви. У результаті кожна європейська країна діяла окремо, а російський диктатор отримав сигнал про слабкість та відсутність єдності в ЄС.

Меркель зазначила, що Європа так і не змогла виробити спільну стратегію щодо Росії, а "розбіжності між союзниками лише посилили ситуацію". За її словами, наслідки цього відчуваються досі.

У публікації йдеться про те, що сьогодні суперечки навколо тих подій знову стали актуальними, адже Європа, як і раніше, не демонструє згуртованості. Нема одного голосу Європи. Після зміни влади у США нова адміністрація Дональда Трампа відмовилася від фінансування українських військових потреб, переклавши відповідальність на Європейський Союз. Однак і там досі немає згоди щодо ключових питань.

За даними ЗМІ, наступник Меркель Фрідріх Мерц не приєднався до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та британського прем'єра Кіра Стармера, які пропонують запровадити в Україні європейські миротворчі сили.

Країни Балтії залишаються рішуче антиросійськими, тоді як новий президент Польщі Кароль Навроцький виступає проти вступу України до ЄС та НАТО та скасував пільги для українських біженців.

Крім того, Угорщина та Словаччина продовжують закуповувати російські енергоносії та блокувати пакети військової допомоги Києву, а у Чехії парламентська більшість сформувала партії, скептично налаштовані до підтримки України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Меркель зненацька звинуватила Польщу та країни Балтії на початку війни в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/10/07/merkel-is-right-about-one-thing/
Теги:

Новини

Всі новини