Чому Європа не зупинила війну в Україні: Меркель шокувала новою заявою

Європейці знову повертаються до питання, чи могли їхня роз'єднаність стати однією з причин початку війни в Україні. Колишній канцлер Німеччини нагадала про невдалі спроби переконати Кремль піти на поступки ще 2021 року – і визнала, що єдиний голос ЄС тоді так і не пролунав. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Telegraph.

Ангела Меркель. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, що влітку 2021 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном вони намагалися створити новий формат переговорів із Кремлем від імені всього Європейського союзу. За її словами, ідея полягала у тому, щоб Європа говорила з Росією єдиним голосом, проте ініціатива провалилася.

Проти виступили країни Балтії та Польща, які побоювалися, що такі переговори лише посилять позиції Москви. У результаті кожна європейська країна діяла окремо, а російський диктатор отримав сигнал про слабкість та відсутність єдності в ЄС.

Меркель зазначила, що Європа так і не змогла виробити спільну стратегію щодо Росії, а "розбіжності між союзниками лише посилили ситуацію". За її словами, наслідки цього відчуваються досі.

У публікації йдеться про те, що сьогодні суперечки навколо тих подій знову стали актуальними, адже Європа, як і раніше, не демонструє згуртованості. Нема одного голосу Європи. Після зміни влади у США нова адміністрація Дональда Трампа відмовилася від фінансування українських військових потреб, переклавши відповідальність на Європейський Союз. Однак і там досі немає згоди щодо ключових питань.

За даними ЗМІ, наступник Меркель Фрідріх Мерц не приєднався до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та британського прем'єра Кіра Стармера, які пропонують запровадити в Україні європейські миротворчі сили.

Країни Балтії залишаються рішуче антиросійськими, тоді як новий президент Польщі Кароль Навроцький виступає проти вступу України до ЄС та НАТО та скасував пільги для українських біженців.

Крім того, Угорщина та Словаччина продовжують закуповувати російські енергоносії та блокувати пакети військової допомоги Києву, а у Чехії парламентська більшість сформувала партії, скептично налаштовані до підтримки України.

