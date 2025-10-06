Меркель неожиданно обвинила Польшу и страны Балтии в начале войны в Украине

Рубрики
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии якобы виноваты в войне в Украине. По словам Меркель, именно они заблокировали диалог ЕС с российским диктатором Владимиром Путиным в 2021 году. По ее мнению, это якобы "подтолкнуло Москву к агрессии".
Ангела Меркель. Фото из открытых источников
Ангела Меркель дала интервью венгерскому ресурсу Partizán, где рассказала, что ее попытка договориться с Путиным через новый формат переговоров между ЕС и Кремлем провалилась из-за сопротивления Польше и стран Балтии.
Она пояснила, что эти государства опасались чрезмерной мягкости Запада по отношению к России, но именно это, по ее мнению, якобы "разрушило возможность диалога" и привело к эскалации. Меркель добавила, что Минские договоренности "обеспечили покой до 2021 года" и дали Украине время укрепиться.
Заявления Меркель оценило немецкое издание Blick, отметившее, что бывший канцлер практически не упомянула о продолжающейся с 2014 года российской агрессии, а также о масштабной военной подготовке РФ к вторжению, которая началась задолго до ее отставки.
В то же время Меркель признала, что ответственность за войну лежит на России.
На эти заявления отреагировал бывший президент Польши Анджей Дуда. Который заметил, что Польша не соучастник российской агрессии, а ее потенциальная жертва. По его словам, переговоры с российским руководством могут политически легитимизировать Путина, что опасно для всей Европы.
