Меркель неожиданно обвинила Польшу и страны Балтии в начале войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии якобы виноваты в войне в Украине. По словам Меркель, именно они заблокировали диалог ЕС с российским диктатором Владимиром Путиным в 2021 году. По ее мнению, это якобы "подтолкнуло Москву к агрессии".

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Ангела Меркель дала интервью венгерскому ресурсу Partizán, где рассказала, что ее попытка договориться с Путиным через новый формат переговоров между ЕС и Кремлем провалилась из-за сопротивления Польше и стран Балтии.

"Некоторые не поддержали мою идею, особенно страны Балтии и Польша", — сказала Меркель.

Она пояснила, что эти государства опасались чрезмерной мягкости Запада по отношению к России, но именно это, по ее мнению, якобы "разрушило возможность диалога" и привело к эскалации. Меркель добавила, что Минские договоренности "обеспечили покой до 2021 года" и дали Украине время укрепиться.

"Я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина... Никто сегодня не знает, что произошло бы, если бы нам удалось добиться формата переговоров тогда", — заявила Меркель.

Заявления Меркель оценило немецкое издание Blick, отметившее, что бывший канцлер практически не упомянула о продолжающейся с 2014 года российской агрессии, а также о масштабной военной подготовке РФ к вторжению, которая началась задолго до ее отставки.

В то же время Меркель признала, что ответственность за войну лежит на России.

"Факт в том, что Путин напал на Украину, и это изменило нашу ситуацию в Европе и мире", — подчеркнула Меркель.

На эти заявления отреагировал бывший президент Польши Анджей Дуда. Который заметил, что Польша не соучастник российской агрессии, а ее потенциальная жертва. По его словам, переговоры с российским руководством могут политически легитимизировать Путина, что опасно для всей Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Кая Каллас заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о Путине.

Также "Комментарии" писали, что Меркель рассказала о выгодах российского газа для Украины.