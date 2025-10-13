Глава німецької розвідки попередив про подальші плани Путіна

Російський диктатор Володимир Путін готовий перевіряти європейські кордони та може спровокувати "гаряче протистояння" у будь-який момент. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Йегер.

Президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Єгер. Фото: із відкритих джерел

Головний розвідники Геранії повідомив депутатів у Берліні, що дії Москви спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розподіл суспільств та залякування населення.

"Гібридні засоби, які Росія використовує для цього, тепер повсюдні. Частота окремих інцидентів представляє новий рівень протистояння — протистояння, в якому Росія вважає нас противником і стороною, що воює", — зазначив Єгер.

За його словами, Росія маскує свої наміри, "але насправді вона прагне перевірити наші кордони".

Мартін Єгер зазначив, що в кращому випадку в Європі спостерігається холодний світ, який у будь-який момент може перетворитися на гаряче протистояння. Ми маємо підготуватися до подальшої ескалації.

Під час щорічного слухання президентів федеральних розвідувальних служб Єгер попередив, що "наш противник не знає ні відпочинку, ні перепочинку, і ми не можемо сидіти склавши руки, вважаючи, що можлива атака Росії не відбудеться як мінімум до 2029 року".

"Водночас стриманість і м'якість інтерпретуються нашими противниками, такими як Росія, як слабкість — ми маємо зробити правильні висновки з цього", — заявив глава BND.

Єгер звернув увагу на важливості протистояти супротивникам там, де це потрібно.

"Для цього ми прийматимемо вищі ризики контрольованим і послідовним чином", — сказав він.

Єгер натякнув, що новий підхід може спричинити реакцію з боку німецького суспільства. "Крім соціальної підтримки, це вимагає довіри та підтримки політиків та законодавців. Разом ми маємо адаптувати закон BND до реалій нової епохи", — додав він.

