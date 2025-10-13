Глава німецької розвідки попередив про подальші плани Путіна

Рубрики
Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін готовий перевіряти європейські кордони та може спровокувати "гаряче протистояння" у будь-який момент. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Йегер.
Президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Єгер. Фото: із відкритих джерел
Головний розвідники Геранії повідомив депутатів у Берліні, що дії Москви спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розподіл суспільств та залякування населення.
За його словами, Росія маскує свої наміри, "але насправді вона прагне перевірити наші кордони".
Мартін Єгер зазначив, що в кращому випадку в Європі спостерігається холодний світ, який у будь-який момент може перетворитися на гаряче протистояння. Ми маємо підготуватися до подальшої ескалації.
Під час щорічного слухання президентів федеральних розвідувальних служб Єгер попередив, що "наш противник не знає ні відпочинку, ні перепочинку, і ми не можемо сидіти склавши руки, вважаючи, що можлива атака Росії не відбудеться як мінімум до 2029 року".
Єгер звернув увагу на важливості протистояти супротивникам там, де це потрібно.
Єгер натякнув, що новий підхід може спричинити реакцію з боку німецького суспільства. "Крім соціальної підтримки, це вимагає довіри та підтримки політиків та законодавців. Разом ми маємо адаптувати закон BND до реалій нової епохи", — додав він.
