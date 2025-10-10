logo

BTC/USD

121545

ETH/USD

4343.52

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Россияне готовились к аннексии Крыма при помощи Германии: вскрылись новые факты
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне готовились к аннексии Крыма при помощи Германии: вскрылись новые факты

Spiegel пишет о том, что Германия обучала армию РФ накануне аннексии Крыма

10 октября 2025, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Еще до того, как Путин приказал начать аннексию Крыма, немецкие военные инструкторы обучали россиян современным методам ведения боя, а оружейная компания Rheinmetall могла рассчитывать на многомиллионную сделку с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Spiegel.

Россияне готовились к аннексии Крыма при помощи Германии: вскрылись новые факты

Военные Германии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Центр боевой подготовки в Альтмарке, созданный Бундесвером после вывода советских войск, служил образцом для российских военных учений. Специально построенные мини-городки, лазерные тренажеры и система Duel Simulator позволяли имитировать реальные бои без использования боевых патронов.

По инициативе Путина, в 2011 году планировалось создать сеть современных центров боевой подготовки в России, в частности в Мулино. Rheinmetall готовилась поставлять оборудование и технологии на сумму до одного миллиарда евро. Немецкое правительство, несмотря на сомнения некоторых чиновников, выступило за реализацию проекта, надеясь на укрепление доверия между армиями обеих стран.

Сотрудничество продолжалось до 2014 года, когда после аннексии Крыма немецкие власти прекратили любые поставки и отозвали экспортные лицензии. Rheinmetall отмежевалась от сделки, подчеркивая политическое давление во время ее заключения.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии якобы виноваты в войне в Украине. По словам Меркель, именно они заблокировали диалог ЕС с российским диктатором Владимиром Путиным в 2021 году. По ее мнению, это якобы "подтолкнуло Москву к агрессии".

Ангела Меркель дала интервью венгерскому ресурсу Partizán, где рассказала, что ее попытка договориться с Путиным через новый формат переговоров между ЕС и Кремлем провалилась из-за сопротивления Польше и стран Балтии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/panorama/ukraine-krieg-deutsche-militaers-wollten-bis-kurz-vor-der-krim-annexion-russen-ausbilden-a-cafb4154-f269-47a9-8bbf-ec2a2d74610d
Теги:

Новости

Все новости