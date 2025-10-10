Еще до того, как Путин приказал начать аннексию Крыма, немецкие военные инструкторы обучали россиян современным методам ведения боя, а оружейная компания Rheinmetall могла рассчитывать на многомиллионную сделку с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Spiegel.

Военные Германии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Центр боевой подготовки в Альтмарке, созданный Бундесвером после вывода советских войск, служил образцом для российских военных учений. Специально построенные мини-городки, лазерные тренажеры и система Duel Simulator позволяли имитировать реальные бои без использования боевых патронов.

По инициативе Путина, в 2011 году планировалось создать сеть современных центров боевой подготовки в России, в частности в Мулино. Rheinmetall готовилась поставлять оборудование и технологии на сумму до одного миллиарда евро. Немецкое правительство, несмотря на сомнения некоторых чиновников, выступило за реализацию проекта, надеясь на укрепление доверия между армиями обеих стран.

Сотрудничество продолжалось до 2014 года, когда после аннексии Крыма немецкие власти прекратили любые поставки и отозвали экспортные лицензии. Rheinmetall отмежевалась от сделки, подчеркивая политическое давление во время ее заключения.

