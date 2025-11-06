Німеччина щосили готується до війни: з якою ініціативою виступили у Бундестазі

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Ревекамп виступає за загальнонаціональний заклик у дебатах щодо нової моделі військової служби та закликає до чіткої процедури набору нових кадрів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує ntv.

Бундестаг. Фото: із відкритих джерел

У жовтні представники парламентських фракцій ХДС/ХСС та СДПН спочатку узгодили повернення військової служби на основі лотерейної системи. Принцип полягатиме в тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби за принципом лотереї обиратимуть призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Потім, незважаючи на занепокоєння всередині СДПН, партії внесли на розгляд Бундестагу Закон про модернізацію військової служби без змін.

"Якщо ми серйозно ставимося до нашої обороноздатності, то без загальнонаціонального заклику не обійтися. Тільки якщо ми знаємо, який кадровий потенціал у нас є у надзвичайних ситуаціях, ми можемо цілеспрямовано зміцнювати наші збройні сили", – заявив політик правлячої ХДС.

За його словами, нинішня ситуація з безпекою в Європі потребує чітких структур та достовірних даних, а не видачі бажаного за дійсне.

