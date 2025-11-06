Німеччина щосили готується до війни: з якою ініціативою виступили у Бундестазі

Рубрики
Голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Ревекамп виступає за загальнонаціональний заклик у дебатах щодо нової моделі військової служби та закликає до чіткої процедури набору нових кадрів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує ntv.
Бундестаг. Фото: із відкритих джерел
У жовтні представники парламентських фракцій ХДС/ХСС та СДПН спочатку узгодили повернення військової служби на основі лотерейної системи. Принцип полягатиме в тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби за принципом лотереї обиратимуть призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.
Потім, незважаючи на занепокоєння всередині СДПН, партії внесли на розгляд Бундестагу Закон про модернізацію військової служби без змін.
За його словами, нинішня ситуація з безпекою в Європі потребує чітких структур та достовірних даних, а не видачі бажаного за дійсне.
