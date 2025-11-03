Вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль призывает к ужесточению мер против России накануне "стального саммита" в канцелярии в следующий четверг.

Германия. Фото: из открытых источников

Представитель Социал-демократической партии Германии заявил, что необходимо как можно быстрее "полностью прекратить весь импорт стали из России", считает политик.

"Стальные слябы (плиты), произведенные в России и переработанные в ЕС, все еще освобождены от санкций", – критикует Клингбайль.

Стальные слябы являются сырьем для производства листов и полос.

"Вы не можете объяснить ни одному работнику нашей сталелитейной промышленности, почему Европа все еще держит рынок открытым для Путина", – утверждает Клингбайль.

