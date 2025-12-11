РФ вирішила взятися за Німеччину: про що говорять дані розвідки

Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) заявила про стрімке зростання активності іноземних спецслужб на території країни. Про це йдеться у Звіті служби військової контррозвідки Німеччини за 2024 рік.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

У звіті зазначається, що кількість спроб отримати інформацію про чисельність Бундесверу, його озброєння, структуру управління та рішення щодо розміщення військ суттєво збільшилася.

При цьому одним із ключових джерел загроз названо саме Росію.

Глава MAD Мартіна Розенберг наголосила, що сучасна розвідувальна діяльність фактично є підготовкою до можливих військових конфліктів.

За її словами, 2025 року Німеччина спостерігає різкий сплеск російських розвідувальних операцій, спроб диверсій на логістичних маршрутах, кібератак, кампаній дезінформації та застосування безпілотників, стійких до засобів радіоелектронної боротьби. За рік кількість зафіксованих інцидентів зросла майже вдвічі.

Поряд із зовнішнім тиском MAD наголошує і на внутрішніх загрозах: у 2024 році було відкрито 524 нових виробництва, з них 413 — за праворадикальними проявами серед військовослужбовців. Це створює додаткові виклики для обороноздатності ФРН на тлі посилення російської активності та спроб впливати на німецьке суспільство та армію.

