Германия готова идти ва-банк: по какому вопросу по Украине Берлин занял жесткую позицию

Германия выразила поддержку плана Европейского Союза предоставить Украине репарационный кредит под российские замороженные активы – даже несмотря на возможное сопротивление Бельгии. Как сообщает Financial Times, канцлер Фридрих Мерц готов склонить Брюссель к поддержке инициативы и применению статьи 122 договора ЕС, позволяющей принимать решения в экстренном порядке.

Немецкое правительство и представители партии ХДС единодушно подчеркивают: использование российских активов – это политический тест для Европы. Влиятельный депутат Норберт Роттген назвал ситуацию "моментом истины", ведь неспособность принять решение поставит под сомнение европейский суверенитет и разговоры о стратегической автономии.

По данным источников, Берлин стремится быстро продвинуть вопрос, чтобы послать сигнал и Москве, и Вашингтону. Мерц признает юридические опасения Бельгии, однако уверен, что альтернативы механизму кредита нет, ведь он критически важен для финансовой стабильности Украины. В Германии также опасаются, что в случае затягивания процесса страна будет вынуждена самостоятельно покрывать значительную часть расходов на оборонную поддержку Киева.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Вевер перед встречей с Мерцем заявил, что надеется на "плодотворный разговор" и найденное решение, которое Европа сможет представить в течение двух недель. Он подчеркнул, что визит немецкого канцлера "открывает новую страницу" в дискуссии по российским активам, сообщает Reuters.

Еврокомиссия ожидает получить окончательные обязательства от стран-членов на саммите лидеров ЕС 18 декабря.

