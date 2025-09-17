Німецька компанія Weleda, відома своєю натуральною косметикою та лікарськими засобами, опинилася у центрі історичного скандалу. За даними Spiegel, фірма за часів нацистської Німеччини підтримувала тісні контакти з СС і навіть постачала продукцію до концтабору Дахау.

Як ваша косметика може бути пов'язана із Гітлером: шокуючі факти

Видання посилається на поки що не опубліковане дослідження історика Анни Судроу, в якому йдеться про те, що Weleda закуповувала трави з ферми СС у Дахау, де працювали ув'язнені. Натомість компанія передавала морозостійку крем-суміш, яка, за даними дослідження, використовувалася лікарем СС Зігмундом Рашером для експериментів на людях. Ці досліди призводили до болісної загибелі в'язнів.

У самій компанії заявили, що "рішуче засуджують злочини націонал-соціалізму" і вже кілька років надають історикам повний доступ до архівів. Weleda обіцяє "повну та прозору" перевірку своєї історії після виходу книги Судроу, яка має потрапити на полиці магазинів найближчими днями.

