Головна Новини Світ Великобританія В Раді хапаються за голову: рішення Британії може змінити все
НОВИНИ

В Раді хапаються за голову: рішення Британії може змінити все

Народний депутат Дунда розповів про наслідки рішення Британії щодо імпорту палива, виробленого з російської нафти

20 травня 2026, 15:29
Кречмаровская Наталия

Велика Британія надала безстроковий дозвіл на імпорт дизеля та авіакеросину, вироблених із російської нафти в третіх країнах. Це рішення не оминули увагою в Раді.

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що це дуже важлива новина, адже вона показує реальне ставлення держав. Політик пояснив причини й наслідки цього рішення і реальну політику європейських партнерів.

За його словами, у Британії економічна та політична кризи. Економічна криза — через інфляцію близько 4%, дуже низькі очікування споживачів, що також впливає на економіку, зростання цін на пальне (Британія має дефіцит нафти на рівні 0,8–0,9 млн барелів на добу), дефіцит фінансування оборонних витрат і падіння кількості робочих місць, зазначив нардеп. 

“Ще й крісло під Стармером хитається через провальні місцеві вибори. І за таких умов уряд Британії вирішив рятувати насамперед себе, не помічаючи жодних столітніх угод і заборон щодо тіньового флоту РФ”, — зауважив він. 

За словами політика, наслідки дуже прості: 

  • рішення щодо російського палива уряду й британській економіці не допоможе, бо це так не працює. Нардеп схарактеризував це рішення, як крок відчаю і істерики,

  • це рішення показує всім, що британський уряд слабкий і не готовий дотримуватися власних стратегічних рішень. Той же Трамп, за словами політика, наступного разу казатиме Королю, що не треба його повчати, коли сама Британія робить те саме,

  • це знак Москві, що Європа лише палко промовляє, а в момент навіть невеликих негараздів дотримується принципу: “кожен сам за себе”. 

“Я б ще розумів, якби це рішення допомогло Британії. Але ні. У зв’язку з тим, що рішення безстрокове, Британія не вірить у спроможність Трампа щось змінити в Перській затоці. І, звісно, чекаємо реакції нашого посла у Великій Британії”, — підсумував народний депутат.

Джерело: https://www.facebook.com/oleg.dunda.2025/posts/pfbid0WmqTisZgt1YsizyniaAh6zuE8phPQFj1jHkzid4FiRRLKRiroRq2fk8BEve6Ayv6l
