Країна НАТО розгортає масштабне будівництво 150 фортифікаційних бункерів на кордоні з РФ

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Недилько Ксения
Влада Естонії офіційно оголосила про масштабне посилення оборонних спроможностей на східних рубежах країни, які одночасно є зовнішнім кордоном Північноатлантичного альянсу.
Ілюстративне фото
Регіон, що безпосередньо межує з країною-агресоркою, перетворять на потужну лінію захисту.
Згідно з оприлюдненим планом, військові інженери розіб'ють об'єкти на кілька категорій власності:
Для зведення залізобетонних конструкцій на територіях цивільних мешканців уряд застосовуватиме різні юридичні механізми. Голова оборонного відомства підкреслив, що стосовно бункерів, які будуватимуться на приватних землях, необхідно буде досягти домовленості з їхніми власниками. Офіційний Таллінн намагатиметься діяти максимально гнучко, тому, за словами міністра, у такому випадку рішенням може стати виплата компенсацій за незручності, оренда або придбання землі.
Водночас Херем заспокоїв громадськість, уточнивши, що масштабного відчуження власності на користь військових уздовж усього кордону не передбачається:
Створення бункерів відбуватиметься паралельно з іншими оборонними реформами в країні, зокрема розширенням військової підготовки серед підлітків і молоді та навчанням школярів операторської майстерності з керування БпЛА.
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