Країна НАТО розгортає масштабне будівництво 150 фортифікаційних бункерів на кордоні з РФ

Влада Естонії офіційно оголосила про масштабне посилення оборонних спроможностей на східних рубежах країни, які одночасно є зовнішнім кордоном Північноатлантичного альянсу.

Ілюстративне фото

Регіон, що безпосередньо межує з країною-агресоркою, перетворять на потужну лінію захисту.

"В ході будівництва Балтійського оборонного поясу, наприклад, в Іда-Вірумаа планується розмістити близько 150 бункерів", — розповів міністр оборони країни Мартін Херем під час інформаційної години в парламенті для естонського суспільного мовника ERR

Згідно з оприлюдненим планом, військові інженери розіб'ють об'єкти на кілька категорій власності:

"100 із них будуть розташовані на державній землі, а близько 50 – на муніципальній або приватній землі".

Для зведення залізобетонних конструкцій на територіях цивільних мешканців уряд застосовуватиме різні юридичні механізми. Голова оборонного відомства підкреслив, що стосовно бункерів, які будуватимуться на приватних землях, необхідно буде досягти домовленості з їхніми власниками. Офіційний Таллінн намагатиметься діяти максимально гнучко, тому, за словами міністра, у такому випадку рішенням може стати виплата компенсацій за незручності, оренда або придбання землі.

Водночас Херем заспокоїв громадськість, уточнивши, що масштабного відчуження власності на користь військових уздовж усього кордону не передбачається:

"Але, за моєю інформацією, наразі немає жодних масштабних планів щодо придбання державою більш широкого поясу".

Створення бункерів відбуватиметься паралельно з іншими оборонними реформами в країні, зокрема розширенням військової підготовки серед підлітків і молоді та навчанням школярів операторської майстерності з керування БпЛА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ вимагає відкату НАТО на рівень 1997 року: Зеленський розповів про пастку Путіна.