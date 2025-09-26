"Неприпустимо": Рютте шокував заявою про фіаско НАТО перед Путіним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що західні збройні сили не можуть надалі використовувати дорогі ракети для збиття дронів, які наближаються.

"Використовувати ракети вартістю сотні тисяч доларів для знищення дронів, які коштують лише тисячу або дві тисячі доларів, — це нерозумно", — сказав Рютте в інтерв’ю Bloomberg.

На питання про наявність у НАТО необхідного обладнання, він визнав: "У короткостроковій перспективі – ні", додавши, що альянс переймає досвід української сторони і активно розробляє нові технології, які планує впровадити найближчими тижнями.

За словами Рютте, ці зусилля спрямовані на забезпечення "додаткових способів перехоплення поряд із традиційними методами боротьби".

Водночас він утримався від коментарів щодо повідомлень про те, що європейські дипломати нібито попередили Кремль про готовність НАТО збивати російські літаки, проте визнав, що подібні "неофіційні сигнали" надходять регулярно.

"Щодо винищувачів — це не новина. Це погано і має припинитися, але наші пілоти готові діяти у разі необхідності", — додав Рютте.

Також він прокоментував заяву Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром", зазначивши, що це зачепило Кремль на найвищому рівні.

Як вже писали "Коментарі", попри гучні заяви Дональда Трампа, які здалися оптимістичними для України, головне — те, що відбувається за лаштунками. У США вже ухвалено кілька важливих рішень, які позитивно впливають на українську безпеку, але ще не стали публічними, заявив Борис Пінкус, представник Республіканської партії США.