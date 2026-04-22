Тривожний сигнал: операція США вийшла за межі Близького Сходу

США провели операцію із захоплення іранського нафтового танкера в акваторії Індійського океану, що свідчить про розширення географії протистояння з Тегераном. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, інцидент став частиною ширшої стратегії Вашингтона, спрямованої на обмеження економічних можливостей Ірану, зокрема у сфері експорту нафти. Захоплення судна поза межами традиційного регіону напруги – Близького Сходу – демонструє готовність США діяти більш рішуче та масштабно.

Операція відбулася в міжнародних водах Індійського океану, що підкреслює новий рівень протистояння. Хоча офіційні деталі залишаються обмеженими, експерти вважають, що такі дії можуть бути сигналом для союзників і водночас попередженням для Тегерана.

Аналітики зазначають, що подібні кроки можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки та підвищити напруженість у морських торговельних шляхах. Водночас це відкриває новий етап у стратегії стримування Ірану, де ключову роль відіграють не лише санкції, а й прямі силові дії.

Очікується, що інцидент викличе реакцію з боку Ірану, який раніше неодноразово звинувачував США у втручанні в його морську діяльність. Подальший розвиток подій може визначити, чи переросте ситуація у ширший конфлікт на глобальному рівні.

Станом на вівторок морська блокада іранських портів, яка діє з 13 квітня, примусово розвернула щонайменше 28 суден.

За даними трьох американських чиновників, найближчими днями до Близького Сходу прибуде третій авіаносець США — корабель "Джордж Г. В. Буш". Зараз він проходить транзитом через схід Африки.

Після його прибуття США матимуть у регіоні більшу концентрацію військово-морської сили, ніж будь-коли з початку конфлікту з Іраном. Авіаносці "Джеральд Р. Форд" та "Авраам Лінкольн" вже перебувають відповідно у Червоному та Аравійському морі, кожен з десятками винищувачів на борту.

