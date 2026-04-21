Трамп сам підірвав шанс на угоду з Іраном: що сталося

Перспективи мирної угоди між США та Іран різко погіршилися після серії публічних заяв президента Дональд Трамп, які суперечили реальному перебігу переговорів. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

Ще напередодні сторони, за даними ЗМІ, були близькі до домовленостей щодо завершення конфлікту. Однак ситуація змінилася після того, як Трамп почав коментувати переговори у публічному просторі, заявляючи про нібито досягнуті домовленості.

Зокрема, він стверджував, що Тегеран готовий передати Вашингтону збагачений уран і погодився на безстрокове припинення ядерної програми. Водночас іранські посадовці категорично спростували ці твердження та заявили, що жодних подібних рішень не ухвалювали і навіть не готуються до нового раунду переговорів.

За словами співрозмовників видання, такі заяви підірвали довіру іранської сторони. У Тегерані негативно сприйняли те, що переговорний процес фактично виносився у соціальні мережі та подавався як завершений, хоча ключові питання залишалися відкритими.

Ситуацію додатково загострив інцидент в Оманська затока, де американський есмінець обстріляв і захопив іранське вантажне судно, що намагалося пройти повз військово-морську блокаду. Це викликало нову хвилю обурення з боку Ірану та поставило під загрозу крихке перемир’я.

В оточенні Трампа визнають: публічні коментарі президента могли зашкодити делікатному переговорному процесу. Тепер, із наближенням завершення двотижневого перемир’я, Білий дім стоїть перед вибором — погодитися на компромісну угоду або піти шляхом подальшої ескалації конфлікту.

