Трамп сам підірвав шанс на угоду з Іраном: що сталося

Кравцев Сергей
Перспективи мирної угоди між США та Іран різко погіршилися після серії публічних заяв президента Дональд Трамп, які суперечили реальному перебігу переговорів. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Ще напередодні сторони, за даними ЗМІ, були близькі до домовленостей щодо завершення конфлікту. Однак ситуація змінилася після того, як Трамп почав коментувати переговори у публічному просторі, заявляючи про нібито досягнуті домовленості.
Зокрема, він стверджував, що Тегеран готовий передати Вашингтону збагачений уран і погодився на безстрокове припинення ядерної програми. Водночас іранські посадовці категорично спростували ці твердження та заявили, що жодних подібних рішень не ухвалювали і навіть не готуються до нового раунду переговорів.
За словами співрозмовників видання, такі заяви підірвали довіру іранської сторони. У Тегерані негативно сприйняли те, що переговорний процес фактично виносився у соціальні мережі та подавався як завершений, хоча ключові питання залишалися відкритими.
Ситуацію додатково загострив інцидент в Оманська затока, де американський есмінець обстріляв і захопив іранське вантажне судно, що намагалося пройти повз військово-морську блокаду. Це викликало нову хвилю обурення з боку Ірану та поставило під загрозу крихке перемир’я.
В оточенні Трампа визнають: публічні коментарі президента могли зашкодити делікатному переговорному процесу. Тепер, із наближенням завершення двотижневого перемир’я, Білий дім стоїть перед вибором — погодитися на компромісну угоду або піти шляхом подальшої ескалації конфлікту.
