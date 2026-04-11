Венс вже в Пакистані: чому настає вирішальний момент у переговорах між США та Іраном

У столиці Пакистану 11 квітня розпочинаються переговори між делегаціями США та Ірану. Американську сторону очолює віце-президент Джей Ді Венс, який прибув до Ісламабаду разом зі спецпосланцем Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Венс напередодні поїздки заявив, що отримав від Дональда Трампа "чіткі вказівки" щодо переговорів. Він закликав Іран "серйозно поставитися" до діалогу і застеріг Тегеран від спроб "обману".

Іранські медіа зазначають, що Іран представляє делегація з 71 людини, яку очолює спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф. До її складу також увійшли міністр закордонних справ Аббас Аракчі та голова центрального банку Абдолнасер Хематі.

"У нас є добра воля, але немає довіри", — заявив Галібаф після прибуття до Ісламабаду. — Якщо під час майбутніх переговорів американська сторона буде готова до цієї угоди та визнання прав іранського народу, вона побачить готовність до угоди і з нашого боку".

Серед ключових тем переговорів – іранська ядерна програма, ракетні розробки, санкції США та військова присутність на Близькому Сході. Також обговорюватиметься ситуація з морською логістикою та безпекою в регіоні, яка залишається нестабільною, незважаючи на тимчасове перемир'я.

