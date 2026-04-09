Нефть, хаос и амбиции: что на самом деле скрывает "победа" Трампа над Ираном

Президент США Дональд Трамп кичится победой в войне против Ирана. При этом продолжает давить на союзников. Так, США требуют от европейских союзников срочно определиться с конкретными обязательствами по безопасности в Ормузском проливе после завершения боевых действий в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО. Так что произошедшее – победа или скорее поражение Трампа? Как объяснить поведение президента США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Трамп этой войной выстрелил себе в ногу

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что на самом деле то, что произошло, назвать победой Дональда Трампа, мягко говоря, сложно, потому что по сути, если говорить о договоренностях, которые сейчас обсуждаются, то он обсуждался. В частности, об ограничении ядерной программы Ирана.

"Иран от ядерной программы не отказывается. Единственное, что формально отказывается от ядерного оружия, но это было и до начала этой войны, по большому счету. Кроме того, Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и фиксирует этот контроль. Ну и, опять же, иранский режим сохраняется. То есть нельзя сказать, что хотя бы одна из озвучиваемых в начале войны целей была достигнута хотя бы частично. Так, Соединенные Штаты вместе с Израилем существенно уничтожили промышленность Ирана, нанесли достаточно болезненные удары по политической элите Ирана. То есть в целом Иран, безусловно, будет ослаблен, но очевидно, что те ресурсы, которые были потрачены, они не соизмеримы с результатами. Это, во-первых. А, во-вторых, сам Трамп нанес себе мощный удар, поскольку из-за блокирования Ормузского пролива цены на нефть резко выросли в мире, и это крайне негативно скажется на экономике США, и, в конце концов, на рейтинге самого Трампа", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Потому, продолжает Петр Олещук, пока все выглядит так, что Дональд Трамп этой войной выстрелил себе в ногу. Он не достиг каких-либо более или менее понятных результатов, но при этом разрушил систему мировой нефтяной экономики. И теперь вынужден, с одной стороны, снимать санкции с России, снимать санкции с того же Ирана, чтобы хоть как-то заполнить мировой рынок нефтепродуктами.

"На этом фоне Трамп изрядно подпортил отношения с монархиями Персидского залива, которые фактически почувствовали себя брошенными США под иранские ракеты. Это будет означать, что будет происходить глобальная перестройка альянсов, да и вообще мировой системы безопасности. На этом фоне Трамп не придумал ничего лучше, чем начать глобальные нападки на НАТО, обвиняя союзников во всех бедах. Это, вероятно, тоже продолжит разрушение системы внешнеполитических союзов и союзников США. Поэтому каких-либо особых выразительных побед здесь никто не видит. Можно говорить об определенных тактических результатах, то есть тактические победы у Трампа есть. сюда можно отнести ликвидацию аятолла, ослабление режима Ирана в контексте технического обеспечения, вооружения, но это именно тактические победы. Стратегически Трамп вынужден будет теперь искать способы, как срочно снизить цены на нефть и сделать это ему будет, мягко говоря, непросто. Поэтому все это может привести наконец к поражению Трампа, например, на выборах в Конгресс. И это поражение, скорее всего, он сам себе и принес", – отметил политолог.

При этом, заключает Петр Олещук, тактика – постоянно голосовать о победе – привычна для Трампа. Он постоянно кого побеждает. Поэтому это тоже не очень способствует серьезному восприятию всех заявлений президента США.

Нельзя сказать, что Трамп капитулировал

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что говорить о том, что Дональд Трамп капитулировал – это не очень правильная оценка.

"Что Трамп обозначал с самого начала как целые кампании? Прежде всего – ликвидация верхушки режима аятолла. Сколько раз уже были зачищены лидеры КСИР, лидеры Басидж и другое руководство радикальных группировок? Какой там уже по счету состав – третий? Мы не можем назвать ни одного военного прецедента, чтобы за 1,5 месяца были уничтожены в воюющей стране все, кто принимает решение, потому что президент Ирана, как и вообще гражданские власти, не были объектом атак, потому что агрессия исходила от религиозных групп. Следовательно, здесь Трамп действительно достиг заявленной цели", – отметил эксперт.

Что касается ракетной программы Ирана, то аналитик говорит, что было уничтожено большое количество заводов. Военный потенциал режима взорван достаточно серьезно, пусть и не окончательно. И это признают даже критики Трампа. И еще 1,5 недели назад Израиль и США отметили, что все необходимые цели кампании уже выполнены. Не постфактум, когда это можно было бы считать оправданием, а еще в процессе нанесения ударов.

"Ядерная программа Ирана. Точно проверить, в каком состоянии она находится, очень трудно, но кроме ударов по заводам были ликвидированы дополнительно ученые-ядерщики, оставшиеся после прошлого июня. Ждем данных от разведки наиболее заинтересованной стороны – Израиля. Но создание ядерного оружия однозначно отодвинулось на 1-3 года или больше", – отметил эксперт.

Он продолжает, много говорят об Ормузском проливе. Сейчас очевидно пытаются скрыть основные моменты договоренностей между США и Ираном. Если бы этих договоренностей не было, ни Трамп, ни иранский режим не имели бы резона прекращать военные действия. Ливан – частный вопрос.

"Появилась информация, что плату за проход проливом иранцы так или иначе брали еще до войны. И что сейчас речь якобы идет о $1 за каждый баррель нефти. По оценкам прошлогоднего объема транзита выходит около $7 млрд в год. Не очень большие деньги, но Ирану есть за что побороться. Даже если часть каждого доллара будут отдавать Оману, с которым делят Ормузский пролив. Делиться явно придется еще и со США: Трамп уже заявил, что рассматривает возможность создания совместного с Ираном проекта по контролю судоходства в Ормузском проливе, включая введение платы за проход. По его словам, такая схема могла бы повысить безопасность и одновременно приносить доход. Не следует забывать, что одним из главных условий Ирана для не восстановления войны за 2 недели является снятие санкций – разрешение Ирану продавать свою нефть. И, вероятно, США за это разрешение тоже получат свои отступные. Таким образом все стороны смогут называть себя победителями в этой войне", – отметил эксперт.

Что касается смены режима, то, по словам эксперта, Трамп ничего такого не обещал. Кроме того, создаст условия для иранского населения разобраться с этой проблемой. В конце концов, Иран – суверенная страна и режим должен был менять народ. Или не менять, если всех все устраивает. Условия для смены режима сейчас действительно намного лучше, чем были до кампании – ведь удары отдельно и целенаправленно наносились и по блокпостам басиджей, и по инфраструктуре органов, отвечающих за подавление протестов, п банковской инфраструктуре, чтобы уменьшить возможность режима оплачивать работу силовиков по подавлению протестов. Все это и многое еще было исполнено. Все остальное – не задача Трампа.

"Председателем переговорной группы от Ирана объявлен спикер парламента Мохаммад Галибаф. А Трамп еще 24 марта отметил, что именно с этим человеком хочет вести переговоры. То есть радикалов зачистили и вышли именно на желаемый формат: диалог с умеренной частью иранского руководства. Да и момент сроков: еще до начала и Израиль, и США отметили, что кампания займет 4-6 недель. Сейчас у нас как раз 5-я неделя. Трамп поднял самолеты Б-52, потенциальные носители ядерных зарядов и доказал, что вполне может принять столь жесткое решение и реально уничтожить все, что сможет. И Иран пошел на перемирие. Хотя, конечно, главный итог это все не изменило: война отложена. Потому что страны Персидского залива вооружаются, Иран будет восстанавливать свой военный и ядерный потенциал, Израиль будет пристально наблюдать и держать оружие наготове... И мы будем вновь иметь войну на Ближнем Востоке. Если, конечно, все накопившиеся факторы не сработают и режим аятолла в конце концов не будет свергнут иранцами", – констатировал эксперт.

