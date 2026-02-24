logo_ukra

Навроцький різко висловився про війну в Україні та загрозу РФ: деталі
Навроцький різко висловився про війну в Україні та загрозу РФ: деталі

Президент Польщі попередив про небезпеку ігнорування російських імперських амбіцій

24 лютого 2026, 11:35
Автор:
Клименко Елена

Російська агресія проти України залишається серйозним викликом для безпеки всієї Європи, і її не можна залишати поза увагою. Таку позицію висловив президент Польщі Кароль Навроцький у своєму пості в соцмережі Х, підкресливши, що імперські амбіції Росії завжди мали катастрофічні наслідки. Він наголосив, що історія неодноразово доводила: ігнорування подібних прагнень завжди закінчувалося трагедіями.

Навроцький різко висловився про війну в Україні та загрозу РФ: деталі

Фото: з відкритих джерел

Навроцький закликав демократичні країни зберігати єдність перед обличчям таких викликів. Він підкреслив важливість консолідації зусиль для протидії агресії, адже це безпосередньо стосується стабільності регіону та безпеки Європи загалом. Президент Польщі висловив підтримку Україні та подякував "людям, які щодня борються за свободу", наголошуючи на мужності громадян у цей складний період.

Окрім цього, Навроцький підкреслив, що Польща очікує від Росії припинення дій, що дестабілізують східний фланг Європи. Він зазначив, що мир і стабільність у регіоні можливі лише за умов поваги до міжнародних норм та територіальної цілісності держав.

Свого часу подібну позицію висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він попередив про потенційну нову загрозу з боку Кремля, наголосивши, що у разі поразки України агресор може спробувати поширити вплив на інші країни регіону. За його словами, дії Росії становлять безпосередню загрозу для всього східного флангу НАТО, що потребує рішучих заходів для гарантування безпеки союзників

Раніше "Коментарі" писали, що президент США Дональд Трамп готується виступити у вівторок, 24 лютого, на спільному засіданні Сенату та Палати представників зі щорічною промовою про стан справ у країні. За повідомленням CNN, очікується, що його виступ буде тривалим і детальним, оскільки президент заявив, що "є багато тем для обговорення". Основна мета промови — окреслити пріоритети на найближчий рік та підсумувати досягнення адміністрації. 

 



