Трамп готується до важливого кроку у річницю вторгнення РФ в Україну: деталі

Президент США Дональд Трамп готується виступити у вівторок, 24 лютого, на спільному засіданні Сенату та Палати представників зі щорічною промовою про стан справ у країні. За повідомленням CNN, очікується, що його виступ буде тривалим і детальним, оскільки президент заявив, що "є багато тем для обговорення". Основна мета промови — окреслити пріоритети на найближчий рік та підсумувати досягнення адміністрації.

Фото: з відкритих джерел

Виступ Трампа проходить на тлі внутрішніх і зовнішніх викликів. Зокрема, він стикається зі зниженням рейтингу підтримки, який наразі становить близько 36 %, а серед незалежних виборців — лише 26 %. Однією з головних проблем, на думку аналітиків, є ефективність комунікації: промова може стати важливим інструментом для зміни громадської думки щодо економічної та соціальної політики.

Адміністрація прагне представити амбітний порядок денний у сферах охорони здоров’я, житлової політики та економічного розвитку, одночасно підкреслюючи досягнення за перший рік президентства. Проте критика з боку опозиції та окремих аналітиків зберігається.

Особливу увагу привертає ситуація навколо Міністерства внутрішньої безпеки США: шатдаун відбувається через суперечки з Демократичною партією щодо змін в імміграційній політиці після смертельних інцидентів у січні, що викликали масові протести в Міннеаполісі та інших містах. Частина демократів планує проігнорувати виступ президента, обравши участь в альтернативному зібранні на Національній алеї, де губернаторка Вірджинії Ебігейл Спенбергер представить офіційну відповідь Демократичної партії на промову Трампа.

